Das Wort "Münchner Modell" erzeugt an sich schon leises Grummeln in der Amberger Innenstadt. Am Roßmarkt grummelt es schon deutlich lauter. Erst recht nach der jüngsten Entscheidung des Verkehrsausschusses.

Anwohner parken lange

Antrag abgelehnt

"Münchner Modell" - das bedeutet für alle, die es nicht kennen, dass sämtliche öffentlichen Parkplätze in der Altstadt gleichberechtigt von Anwohnern und zahlenden Kunden benutzt werden können. Sinn der Sache ist es, dass die Menschen, die tagsüber in die Stadt kommen und hier einkaufen wollen, auch die Parkflächen nutzen können, die nachts für die Anwohner reserviert waren - und umgekehrt.Das funktioniert auch ganz leidlich, wie OB Michael Cerny am Mittwoch im Verkehrsausschuss feststellte - mit wenigen Ausnahmen. Eine davon ist der Roßmarkt, wie die anliegenden Geschäftsinhaber mit Verdruss festgestellt haben. Dort, so beklagen sie sich, würden viele Anwohner auch tagsüber ihr Auto auf den wertvollen Parkplätzen direkt vor ihren Läden stehen lassen. Kunden müssten auf die weniger attraktiven Flächen in der Badgasse oder in der Neustift ausweichen. Mehrere Zählungen der Verkehrsüberwacher hätten diese Vermutung bestätigt, berichtete Verkehrsreferent Bernhard Mitko dem Gremium. So liege die Anwohner-Quote der Parkplätze am Roßmarkt von Montag bis Freitag bei knapp 50, am Samstag sogar bei 60 Prozent. Sein Vorschlag: Aufweichung des "Münchner Modells" an dieser Stelle und Sperrung eines Teils der Parkflächen von Montag bis Samstag (9 bis 16 Uhr) für Anwohner.Das sah der Ausschuss sehr differenziert. Während Rupert Natter (CSU) trotz aller Bedenken für den Vorschlag plädierte, lehnte ihn beispielsweise Emilie Leithäuser konsequent ab. Ihr Einwand: "Wenn wir am Roßmarkt anfangen, dann kommen die anderen auch." So sieht das auch Daniel Holzapfel (SPD). "Dann haben wir ganz schnell wieder die Regelung, die wir mit dem Münchner Modell eigentlich abgeschafft haben", befürchtete er.Letztendlich stimmten zwar die vier CSU-Stadträte inklusive OB mit mehr oder weniger großer Überzeugung für den Vorschlag der Verwaltung. Da die ebenfalls vier Vertreter von SPD, Grünen und FDP dagegen votierten, gilt dieser laut Geschäftsordnung damit als abgelehnt. Das "Münchner Modell" bleibt also am Roßmarkt.