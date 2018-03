Ab 1. Mai fahren sie, die sogenannten Verstärkerbusse, die zwischen dem Maxplatz und der Marienstraße pendeln. Sie sollen den Parkdruck rund um das Klinikum nehmen.

Amberg. (tk) Vor allem wegen dem bals beginnenden Bau des neuen Parkdecks drohen der Marienstraße neue und zusätzliche Verkehrsprobleme - in erster Linie beim Parken. Die Stadt ist vorbereitet und plant laut einer Mitteilung mehrere Maßnahmen. Neben der Schaffung von Ausweichparkplätzen gegenüber dem neuen Bürgerspital spiele vor allem der öffentliche Personennahverkehr eine Rolle. Um Autofahrern, die während der Bauphase auf das Parkdeck Kräuterwiese ausweichen wollen, die Möglichkeit zu geben, auf schnellstem Wege zum Ziel zu gelangen, stehen ab 1. Mai Zusatzfahrten auf der Linie 12 zur Verfügung.Die Busse fahren demnach von 6.33 Uhr bis 13.33 Uhr am Vormittag vier Mal vom Maxplatz aus zur Wiltmaister- und zur Marienstraße sowie zwischen 12.20 und 22.10 Uhr sechs Mal in umgekehrter Richtung. Damit werde eine direkte Verbindung zwischen Kräuterwiese und dem Klinikum St. Marien sowie den im Bereich der Marienstraße gelegenen Praxen, Kanzleien und Geschäften geschaffen. Gleichzeitig stehe aber bereits jetzt ein dichtes Verbindungsnetz zwischen Maxplatz und Marienstraße zur Verfügung. So werden die Haltestellen von den Bussen zur Hauptverkehrszeit beinahe in fünfminütigem Turnus angefahren. Die Überlandlinien verkehren morgens zum Teil bereits vor 6 Uhr. Vom Zentralen Omnibusbahnhof aus haben Fahrgäste die Wahl, den Weg bis zum Klinikum und zur Marienstraße zu Fuß oder mit der Linie 11 zurückzulegen. Besonders einfach ist dies laut der Mitteilung der Stadt für die Benutzer der Citybuslinie 12, die den Maxplatz von 6.15 Uhr bis 19.45 Uhr im 30-Minuten-Takt mit dem ZOB verbindet. Dort wird sie automatisch zur Linie 11 und fährt nach einem kurzen Aufenthalt bis zu den Haltestellen Klinikum 1 (Wiltmaisterstraße) und Marienstraße weiter, so dass das Umsteigen entfällt. In allen Fällen gilt: Aufgrund des Verbundtarifs ist keine weitere Fahrkarte mehr nötig, folglich fallen keine Zusatzkosten an.Wer sich genauer informieren möchte, welche Fahrtmöglichkeiten für ihn persönlich bestehen, kann dies am einfachsten über die kostenlose ZNAS-Mobi-App, die in einer Android- und in einer IOS-Version zum Download bereitsteht. Über diese App können nicht nur die Abfahrten von der nächstgelegenen Haltestelle abgerufen werden, es sind auch Verbindungen individuell nach Datum und Uhrzeit auswählbar.