soll nicht nur schön, sondern auch sicher sein. Gelingen soll das mit der Einführung der Videoüberwachung in weiten Teilen der Innenstadt. Das fordert zumindest die SPD-Stadtratsfraktion und besetzt damit ein klassisches Thema der CSU.

"Vorfälle häufen sich"

Erst einmal abwägen

Stimmt so nicht, sagen SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth und ihr Kollege Uli Hübner. Wer die entsprechenden Debatten im Bayerischen Landtag aufmerksam verfolgt habe, erkenne eine Menge SPD in dem Antrag. Deren Fraktionsvorsitzender im Landtag, Markus Rinderspacher, habe die Ausweitung der Videoüberwachung in Städten vehement gefordert."Wir haben das Thema auch schon länger auf der Pfanne", sagt Birgit Fruth und erläutert den Antrag, den ihre Fraktion im Stadtrat stellen wird. "Prüfung für den Einsatz von Videotechnik im Stadtgebiet" ist er überschrieben. Darin heißt es wörtlich: "Die Verwaltung überprüft die tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten im Innenstadtbereich an den Plätzen und Straßen, die für eine Videoüberwachung in Betracht kommen."UIi Hübner erklärt: Der SPD-Fraktion geht es darum, eine Art von Sicherheits-Schneisen durch die Innenstadt zu schaffen. Dort wird per Video überwacht und gleichzeitig gut ausgeleuchtet. "Dann wissen beispielsweise die Frauen: Wir haben diese Hauptachsen und auf denen können wir sichere Wege gehen."Vorstellen kann sich die SPD-Fraktion solche Achsen an den nächtlichen Brennpunkten in der Altstadt: Am Marktplatz, in der Bahnhofstraße oder in der Unteren Nabburger Straße. Allerdings mit der Einschränkung, dass es sich ja erst einmal um einen Prüfauftrag handelt. "Wir gehen nicht her und sagen dort und dort und dort muss eine Kamera hin", sagt Uli Hübner. Prüfen müsse zunächst die Verwaltung, anschließend müsse mit der Polizei die Machbarkeit diskutiert werden. "Aber bei uns ist ja ziemlich genau definiert, wo etwas los ist in der Nacht", gibt Birgit Fruth den Hinweis, dass wohl nur wenige, ausgewählte Stellen in Betracht kommen werden.Aber wozu das Ganze? Kann sich der Bürger nicht mehr sicher fühlen in seiner Stadt? In letzter Zeit, so Uli Hübner, hätten sich die Vorfälle durchaus gehäuft. Als ein Beispiel nennt er den Raubüberfall auf einen Juwelier in der Unteren Nabburger Straße. Nach Einschätzung der SPD-Fraktion durchaus kein Ausreißer in der ansonsten beruhigenden Amberger Polizeistatistik. Schützenhilfe erhält er von Robert Schaarschmidt, dem Betreiber von Robert's Trattoria in der Bahnhofstraße. "Wir fahren unsere Bedienungen inzwischen mit dem Auto zur Tiefgarage", sagt er. Der Sicherheit wegen.Als Nachtmensch weiß Schaarschmidt, was im dunklen Amberg vor allem am Wochenende so alles passiert. "Die Leute pinkeln einfach gegen Schaufenster, schmeißen Blumenkübel um oder ziehen Palmen mitten auf die Fahrbahn. Neulich erst haben sie in der Bahnhofstraße wieder einen Gullideckel raus gehoben." Aber nicht nur das. Auch die Belästigung von Frauen wird seiner Ansicht nach immer mehr. "Deshalb haben unsere Mädels inzwischen Angst, alleine zum Auto zu gehen."Die Vermeidung und Aufklärung von Sachbeschädigungen ist für die SPD-Fraktion ein weiterer Aspekt, der für eine Videoüberwachung spricht. Hauptsächlich geht es ihr natürlich um den Schutz von Personen und das Finden von Tätern nach Verbrechen. "Wir müssen einfach Abwägen zwischen der Freiheit und der Sicherheit", gibt Uli Hübner, im Hauptberuf Jurist, die Vorstellung der SPD der Verwaltung mit auf den Weg.