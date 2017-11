Der Volkstrauertag ist ein Tag des Erinnerns. Bei der zentralen Gedenkfeier der Stadt am Samstagabend am Rathaus wird sich mancher auch daran erinnern, dass es zwei Veränderungsvorschläge für das Kriegerdenkmal hier gab. Damals heiß diskutiert, ist darüber mittlerweile fast schon Totenstille eingekehrt. Doch gestorben sind die beiden Wünsche nicht völlig. Sie sollen im Zuge des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) im nächsten Jahr noch einmal auf den Tisch kommen und gemeinsam mit der künftigen Gestaltung und Bedeutung des Marktplatzes konkreter betrachtet werden.

Das bestätigte Rathaus-Pressesprecherin Susanne Schwab, die aber auch einräumte, dass es die zwei Vorschläge bisher nicht in öffentliche Gremien geschafft haben, um dort weiter debattiert und gegebenenfalls per Beschluss beschieden zu werden. Dabei hatte vor allem die Idee von Matthias Schöberl durchaus für Aufsehen gesorgt. Er regte an, das Kriegerdenkmal in den Rathausarkaden komplett zu verlegen. An einen neuen Standort beim Haupteingang der Georgskirche, wo es gerade in dieser Nachbarschaft und auf dem Kirchvorplatz einen ebenso würdigen Platz fände, wie der Amberger meinte. Er ist Historiker, saß einst für die CSU im Stadtrat, bevor er aus beruflichen Gründen Amberg verließ, beim ZDF Karriere machte und mittlerweile wieder zurückgekehrt ist.Und dann gab es da noch den Vorschlag der Freien Wähler, die das Denkmal nicht verlegen, aber grundlegend modernisieren wollten. Sie hatten ihre Vorstellungen sogar schon konkreter von einem Werbebüro visualisieren lassen. Diese Entwürfe stellten sie Anfang Februar in einer Pressekonferenz vor (AZ berichtete), bei der FW-Stadtrat Eberhard Meier das jetzige Aussehen des Denkmals als "aus der Zeit gefallen" bezeichnet hatte.Die zwei Frauenfiguren zu beiden Seiten der mittleren Gedenktafel "mit Soldatenkopf samt Stahlhelm und gusseisernen Überschriften" missfielen ihm besonders. Aber auch die Texte, unter anderem auf drei Steintafeln (zum Beispiel für die "Helden aus den Feldzügen von 1866 und 1870/71, die für ihr Vaterland starben"), fand Meier "zum Teil hochpatriotisch und zu pathetisch". Per Antrag forderten die Freien Wähler mit ihren Vorstellungen, die "notwendige Diskussion" am Laufen zu halten. Von Laufen kann derzeit keine Rede sein, außer das Thema taucht zum Beispiel wieder bei der Bürgerversammlung am Donnerstag, 23. November, auf, wo Schöberl seinen Vorschlag 2016 ebenfalls platziert hatte.Unabhängig davon machte Susanne Schwab aber auf einen Umstand aufmerksam, der für jedwede Pläne gewisse Probleme bergen dürfte. Das Kriegermahnmal gehört nach Ansicht das Bauordnungs- und Stadtentwicklungsamtes zum Rathaus, das ein in die Denkmalliste eingetragenes Einzelbaudenkmal ist. Somit sei es Bestandteil des Rathauses und falle gleichermaßen unter die Denkmalschutzvorschriften. Letztere lassen bekanntlich in der Regel nicht allzu viel Spielraum für Veränderungen. Auch das Wort "Ensembleschutz" nahm Schwab in diesem Zusammenhang in den Mund.