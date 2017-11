Als Generalsekretär war er ein paar Mal in Amberg. Der designierte neue Landesvorsitzende der FDP, Daniel Föst, hat eine angenehme Erinnerung an die Stadt. Darin sieht er ein gutes Omen für das, was die Liberalen mit ganz Bayern vorhaben.

Personelles Warm-up

Neuer Blickwinkel

Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht klappt. Daniel Föst zum Wiedereinzug der FDP in den Landtag

In Amberg wollen der Noch-Generalsekretär und die 411 zum FDP-Landesparteitag eingeladenen Delegierten weitere Weichen stellen, um im Herbst 2018 wieder in den Münchner Landtag einzuziehen. Am Samstag und Sonntag, 11./12. November, kommen sie im ACC zusammen. Die Marschroute: Föst, seit 24. September Bundestagsabgeordneter, soll den Landesvorsitz übernehmen und die Partei schnurstracks ins Maximilianeum führen.Das ist der Plan, und "es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht klappt", sagt der in München lebende 41-Jährige. Diese selbstbewusste Zuversicht ist kein Zweckoptimismus. Seit den Bundestagswahlen stellen die bayerischen Liberalen neben dem FDP-Stammland Baden-Württemberg mit je zwölf Mandaten die zweitgrößte Landesgruppe der Berliner Fraktion. Nur Nordrhein-Westfalen kann mit 20 aufwarten. In Zahlen ausgedrückt, waren das im Freistaat 6,5 Prozent der Erst- und 10,2 Prozent der Zweitstimmen. Das zweitbeste Ergebnis jemals.Das sei ein wesentliches Verdienst des nicht mehr kandidierenden Landesvorsitzenden Albert Duin, betont der Noch-Generalsekretär. "Das war genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt." Dass Föst am Samstag Duin beerben wird, daran bestehen keine ernsthaften Zweifel. Ein politisches Mandat auf Landesebene strebe er allerdings nicht an, rückt der 41-Jährige zurecht. Der Amberger Parteitag soll das Warm-up zum Landtagswahlkampf im nächsten Jahr sein. Die Parteispitze wird personell neu aufgestellt, Formalien bestimmen die Tagesordnung im ACC.Programmatisch, inhaltlich und mit der Kür der Spitzenkandidaten wird es erst bei einem Wahl-Parteitag Ende März 2018 zur Sache gehen. Föst gibt einen Vorgeschmack. Er erteilt dem früheren Flügeldenken in seiner Partei eine eloquente Absage. Sozialliberal, liberal-konservativ, wirtschaftsliberal, das seien überholte politische Schubladen. Er wolle die Landes-FDP zu "der modernen Kraft in Bayern machen". Dazu bestünden "derzeit die besten Startchancen, die wir jemals hatten". Die setzt der 41-Jährige in Relation zu "der derzeitigen Schwäche der CSU". Seinen politischen Modernitäts-Begriff beschreibt Föst in erster Linie als ein waches, lösungsorientiertes Problembewusstsein. Inhaltlich offen. Während sich in Berlin beispielsweise die Bundesspitze seiner Partei in Sondierungsgesprächen mit den Grünen abmüht, erklärt der designierte neue Landesvorsitzende Ökologie und Energiewende "natürlich auch" zu einem zentralen liberalen Anliegen. Es gehe nur um das Wie.Im nahezu gleichen Atemzug streift Föst die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da müsse deutlich mehr geschehen. Speziell in Bayern, wo die Dichte von Einrichtungen zur Kinderbetreuung zu viele Lücken aufweise. Ebenso stellt der 41-Jährige das kultuspolitische Mantra, hiesige Schüler schnitten im Bundesvergleich stets spitze ab, in Frage. "Der europäische Vergleich und die nordeuropäischen Länder müssen unser Maßstab sein." Nicht länger hinnehmen möchte Föst auch, dass Bayern nach wie vor als das Bundesland mit der geringsten sozialen Durchlässigkeit bei der schulischen Bildung gilt.Die Mieten in Ballungsräumen, Strukturdefizite im ländlichen Raum, Verstärkung der Polizei, die steuerliche Begünstigung von Entwicklung und Forschung auch in mittelständischen und Kleinbetrieben, all das brennt Föst auf den Nägeln. Das ist für ihn problemorientierte Politik. Außerdem, sagt er nach vier Jahren Generalsekretär, hätten er und die bayerischen Liberalen "keine Lust mehr, die Fünf-Prozent-Hürde von unten anzuschauen".