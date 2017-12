Während Parkdeck-Bau Shuttleservice für Mitarbeiter

Wenn im Frühjahr die Errichtung des neuen Parkdecks an der Marienstraße beginnt, dann fallen quasi auf einen Schlag Hunderte von Stellplätzen auf dem Baufeld weg, die vor allem auch den Beschäftigten des Klinikums, der Sparkasse und anderer Arbeitgeber an der vielfrequentierten Geschäfts- und Dienstleistungsmeile fehlen. Um das Problem abzumildern, haben St. Marien und das Geldinstitut mit dem Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) über eine Art Shuttleservice zusätzlich zur Citybuslinie 11 gesprochen. Sie soll mit elf weiteren Fahrten täglich vor allem zu den Arbeitsbeginn- und -endezeiten am Morgen, Mittag und Abend das Parkdeck an der Kräuterwiese ansteuern, wo mit dem Pkw ankommendes Personal leichter parken kann, um dann von dort per Bus an die Marienstraße bzw. zurück zu pendeln. Dieses Modell soll ab Mai bis zur Eröffnung des neuen Parkdecks zu den bekannten Preisen gelten. Die Verbandsversammlung gab dafür am Montag grünes Licht, auch für die Mehrkosten der Zusatzfahrten von bis zu 4500 Euro monatlich. Bild: Steinbacher