Keine Bundestagswahl ist wie die andere. Nicht nur weil es andere Kandidaten und andere Themen gibt. Auch die Vorgaben rund um die Wahl ändern sich regelmäßig.

Hier ein Überblick über die Neuerungen 2017:Keine Plakattafeln mehrVon der Optik her wahrscheinlich die auffälligste Änderung: Die Stadt Amberg bietet jetzt keine großen Tafeln mehr an, auf denen für die Plakate der Parteien feste Plätze reserviert sind. "Diese Tafeln sind teilweise dem Vandalismus zum Opfer gefallen und werden in der Größe der heutigen Parteienvielfalt nicht mehr gerecht", erläutert stellvertretender Kreiswahlleiter Martin Schafbauer die Gründe dafür. Folge: Die Parteien kümmern sich jetzt selbst um die Tafeln für ihre Plakate. Ab dem 12. August dürfen sie in Amberg aufgestellt werden - aber höchstens 50 Plakate pro Partei, bei einer maximalen Größe von DIN A 0. Ausgenommen ist die Innenstadt, hier darf überhaupt nicht plakatiert werden. Kontrolletiketten auf der Rückseite sorgen dafür, dass die erlaubte Zahl nicht überschritten wird. Plakate ohne Etikett werden kostenpflichtig beseitigt.Mehr DirektkandidatenHeuer treten im Wahlkreis Amberg nur noch zwei Direktkandidaten an, die das schon 2013 taten: Alois Karl (CSU) und Moritz Pöllath (FDP). Die Anzahl der Direktkandidaten ist um einen auf zehn gestiegen, obwohl die Piraten und die NPD in dieser Kategorie nicht mehr vertreten sind. Für den Zuwachs sorgten die AfD, die Bayernpartei und ein unabhängiger Kandidat.SchlitzmaschinenIn den sechs Amberger Briefwahlbezirken werden erstmals Schlitzmaschinen für das Öffnen der Wahlbriefe getestet. Diese Automatisierung soll einen Zeitgewinn bringen. Jeder Briefwahlbezirk hat ohnehin schon mehr Wahlhelfer, nämlich neun.QR-CodeDer Wahlbenachrichtigungsbrief ersetzt jetzt die bisherige Wahlbenachrichtigungskarte. Der Brief ist mit einem QR-Code ausgestattet, was den Antrag auf Briefwahl erleichtert.Barrierefreie WahllokaleDa gibt es in Amberg einige Änderungen im Interesse der Barrierefreiheit: Das Wahllokal im Rathaus wird in die Freiwilligenagentur (Passage Hallplatz/ Spitalgraben) verlegt, und das bisherige Wahllokal "Finanzamt 2" zieht in das Foyer des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (früher Vermessungsamt) um. Die Briefwahl wird wegen der Sanierung des Altbaus der Wirtschaftsschule erstmals im Neubau ausgezählt.Handybilder verbotenEs ist jetzt explizit verboten, im Wahllokal ein Foto von seinem eigenen Stimmzettel zu machen und/oder ihn sogar zu posten. Stichwort: Wahlgeheimnis. "Die Regelung dürfte ein Ausfluss aus den amerikanischen Präsidentschaftswahlen sein, vermutet Schafbauer. "Ebenso wurde jüngst die Gesichtsverhüllung verboten. Man soll die Wählerinnen ja auch identifizieren können."