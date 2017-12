Seit dem Wochenende ist es zumindest halb offiziell: Bayern bekommt im Frühjahr einen neuen Ministerpräsidenten. Was bedeutet es für die Stadt Amberg, wenn dann statt des Oberbayern Horst Seehofer der Franke Markus Söder an der Spitze des Freistaats steht?

Nachgefragt Wie steht die Amberger CSU zu der Unterschriftensammlung sowie der zeitgleichen Online-Petition, die die Pläne für die Bebauung des Bürgerspital-Areals und den Neubau der Neuen Münze unterstützen? "Wir haben über die sozialen Medien dazu aufgefordert, da mitzumachen", sagt CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott. Seine Hoffnung: Die vielbeschworene schweigende Mehrheit wird hier zumindest durch Unterschriften sichtbar und macht deutlich, dass die meisten Amberger die Baupläne befürworten, die Ott als "Top-Projekt für die Zukunft von Amberg" bezeichnet. Fehle hier die Unterstützung, müsse man sich fragen, ob die Stadtrats-Mehrheit an den Leuten vorbei gearbeitet habe. Das glaube er aber nicht, bekräftigt Ott: "Wenn ich mit den Leuten rede, sehen acht von zehn die Projekte positiv." (ll)

Schädlich ist es sicher nicht, diesen kurzen Weg zu Albert Füracker zu haben. OB Michael Cerny

Die haben seit Jahrzehnten hervorragende Verbindungen, kennen sich schon aus JU-Zeiten. Das vergisst auch ein Ministerpräsident nicht. Stefan Ott zur Verbindung Schwartz-Füracker-Söder

Oberbürgermeister Michael Cerny ist zumindest der Gedankengang vertraut, dass seine Stadt von den guten Kontakten zu Söder profitieren könnte. Oder dass die Oberpfalz insgesamt jetzt ernten könnte, was der CSU-Bezirksverband mit seiner frühzeitigen Positionierung für Söder gesät hat. Aber so einfach sei die Politik nicht, sagt Cerny auf AZ-Anfrage. "Mit so einer Erwartungshaltung an den Ministerpräsidenten muss man vorsichtig sein."Er hat im bisherigen Umgang auch keinen großen Unterschied zwischen Seehofer und Söder ausgemacht: "Bei beiden war beeindruckend, dass du zu allem, was du mit ihnen besprochen hast, in ein bis zwei Tagen ein Feedback aus ihrer Verwaltung bekommen hast." Cerny denkt mehr an die Person von Söders Staatssekretär im Heimatministerium, Albert Füracker aus dem Landkreis Neumarkt, wenn er überlegt, wie Amberg aus den neuen Machtverhältnissen Nutzen ziehen könnte. "Wenn dein Ansprechpartner aus deinem Bezirk kommt, hast du einen kürzeren Draht, erfährst manches früher", lautet seine Erfahrung. "Schädlich ist es sicher nicht, diesen kurzen Weg zu Albert Füracker zu haben."Der Amberger CSU-Kreisvorsitzende Stefan Ott bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel: Neben Füracker verstehe sich auch der lokale Landtagsabgeordnete Harald Schwartz sehr gut mit Söder. "Die haben seit Jahrzehnten hervorragende Verbindungen, kennen sich schon aus JU-Zeiten. Das vergisst auch ein Ministerpräsident nicht." Allerdings dürfe man dabei weniger an große Projekte denken ("da geht es um andere Gesichtspunkte"), aber bei kleineren Vorhaben oder auch Förderungen zahlten sich solche Kontakte oft aus.Die Stimmung in der CSU nach dem Nürnberger Parteitag, der die Machtteilung zwischen Seehofer und Söder in feste Formen goss, beschreibt Ott als "gespannte Erleichterung". "Es sind alle froh über diese Entwicklung. Mit der Lösung kann jeder leben." In der CSU wisse jeder, dass man bei der Landtagswahl im nächsten Jahr nur erfolgreich sein könne, wenn man einig sei.Ott war als Amberger Delegierter zusammen mit Oberbürgermeister Michael Cerny, Barbara Lanzinger, Michaela Frauendorfer und Thomas Bärthlein beim Parteitag. Nach seinem Dafürhalten hat eine gute Vorbereitung dazu geführt, "dass nicht viele mit der Faust in der Tasche abgestimmt haben". Deshalb hält er sowohl das Ergebnis von Söder (vier Gegenstimmen bei offener Abstimmung) als auch die 83,7 Prozent von Horst Seehofer bei seiner Wiederwahl zum Parteivorsitzenden für "ehrliche Ergebnisse" - und auch für gute, denn vor dem Parteitag hätten die meisten eine Zustimmungsquote zwischen 60 und 70 Prozent für Seehofer als realistisch eingestuft.