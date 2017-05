Das Thema köchelt seit Jahren vor sich hin: Die Eisenbahnbrücke über die Regensburger Straße hin zur Innenstadt soll erneuert werden. Doch über terminliche und bauliche Details ist relativ wenig bekannt. Darum hakt Reinhold Strobl von der SPD nun nach.

Amberg. (tk) Die Bahn AG hat bereits im Januar vergangenen Jahres der Erneuerung der über die Regensburger Straße (B 85) führenden Brücke zugestimmt. Das hätte eine Vollsperrung der Regensburger Straße zur Folge. "So will es die Bahn", sagt SPD-Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl und fügt hinzu: "Der Verkehr müsste umständlich umgeleitet werden." Strobl, der von 1999 bis 2002 für seine Partei im Bundestag saß und dort Mitglied im Verkehrsausschuss war, wird eigenen Aussagen zufolge "immer wieder darauf angesprochen, wie es denn werden solle, wenn die Regensburger Straße total gesperrt werden müsste. Noch dazu so lange. Von bis zu einem Jahr sei die Rede. Strobl wurde aktiv, fragte bei einem großen regionalen Bauunternehmen, das auch Brücken errichtet und saniert, nach anderen Möglichkeiten.Wie der Schnaittenbacher nun in einer Presse-Info mitteilt, könnte die Erneuerung der Bahnbrücke in der Regensburger Straße unter Umständen auch bei fließendem Verkehr möglich sein. Als Beispiel nennt Strobl den Brückenbau an der Seehofstraße in Frankfurt am Main: "Damit wäre eine Vollsperrung nicht nötig. Wenn man eine Vollsperrung vermeiden wolle, sollte man das zumindest prüfen." Die Sperrzeiten, die dennoch erforderlich sein dürften, könnten zum Beispiel auf die Wochenenden gelegt werden.