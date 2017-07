Viele Jahre durften hier nur Fußgänger unterwegs sein. Dann plötzlich wurde der Gehsteig am Kaiser-Wilhelm-Ring gegenüber der Max-Josef-Schule ein bisschen zum Radweg. Um anschließend auch noch im Gegenverkehr für die Zweiräder freigegeben zu werden. Und warum das?

Manchmal zu eng

Konzept schon fertig

Radfahrer dürfen über Zebrastreifen - schieben Die Frage tauchte in den vergangenen Wochen immer wieder auf: Wie verhält es sich nun mit den Radfahrern und dem Zebrastreifen? Dürfen die Radler diesen befahren oder müssen sie vorher absteigen? Ein Zebrastreifen ist im Fachjargon ein Fußgängerüberweg. Und damit ist die Frage auch schon beantwortet. Fußgänger haben auf einem Zebrastreifen Vorrang vor den Autos, die müssen anhalten.



Deshalb müssen Radler vor dem Fußgängerweg absteigen und ihr Radl über diesen schieben. Es gibt aber auch eine Ausnahme: Benutzt ein Radfahrer einen Zebrastreifen lediglich dazu, um von einer Straßenseite zur anderen zu kommen, dann muss er nicht absteigen, falls kein Auto auf der Fahrbahn unterwegs ist.



Ein Radfahrer der über den Zebrastreifen fährt, hebt nämlich die Vorfahrtsberechtigung auf, die der Fußgänger genießt. Er hat die gleichen Rechte und Pflichten, die er auch an einer Stelle hätte, an der sich kein Zebrastreifen befinden. Er muss also den Autos die Vorfahrt gewähren. (ass)

Radfahrer suchen sich ihren Weg. Und der ist meistens sehr direkt. Die Radwege in der Stadt Amberg waren und sind das aber bisher meist nicht. Wer in Amberg mit dem Fahrrad ohne Regelverstoß von A nach B will, muss teilweise sehr weite Umwege in Kauf nehmen. Das hat sich natürlich auch bis in die Stadtverwaltung herumgesprochen. Die hat in den vergangenen Jahren bereits einige Gehwege auch für Radfahrer freigegeben. Ein neues Radwegekonzept wird ohnehin in den kommenden Wochen vorgestellt werden.Aber auch im Vorfeld hat sich bereits einiges geändert: In den vergangenen Jahren tauchten an einigen Gehwegen die Zusatztafeln "Radfahrer erlaubt" auf - beispielsweise am Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Landratsamt. Zuletzt auch gegenüber der Max-Josef-Schule und zusätzlich die Eglseer Straße hoch. Die Tafel am Kaiser-Wilhelm-Ring wurden dann aber schon nach einigen Wochen durch kombinierte Geh- und Radwegeschilder ersetzt. Und zwar im Gegenverkehr. "Man macht das an Stellen, an denen wenig Fußgänger unterwegs sind", erläutert die städtische Pressesprecherin Susanne Schwab. Beispielsweise seit vielen Jahren an der Sulzbacher Straße.Und es geschehe mit der Absicht, an kritischen, vielbefahrenen Straßen die Radler besser zu schützen. So entlang des Kaiser-Wilhelm-Rings. Aber warum erst das eine und dann das andere Schild? Ganz einfach, sagt Susanne Schwab. Hängt die Zusatztafel "Radfahrer frei" an einem Fußgängerweg, darf der Radler diesen nur in Fahrtrichtung der danebenliegenden Straße benutzen. Nur mit der neuen Kombination wird diese Beschränkung aufgehoben.Nun habe sich die Straßenverkehrsbehörde gemeinsam mit der Polizei zahlreiche Punkte angeschaut, die nicht ganz unproblematisch sind. "Manche sind zu eng für Fahrräder und Fußgänger gemeinsam, in anderen stehen mittendrin Pfosten." Entsprechend sei dann die Umschilderung vorgenommen worden.Die in vielen Fällen aber auch wieder nur vorübergehend sein wird. Denn seit einigen Wochen schon ist das neue Radwegekonzept für die Stadt fertig. Es fehlt bisher nur die Zeit, es den zuständigen Gremien, dem Verkehrsausschuss und dem Stadtrat, vorzustellen. Das soll aber in den nächsten Wochen geschehen. Danach könnte es am Kaiser-Wilhelm-Ring schon wieder ganz anders aussehen.Die Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV) Alrutz hat gemeinsam mit den Amberger Bürgern seit Monaten an diesem Konzept gearbeitet, das dem Fahrradverkehr in der Stadt Amberg endlich den lange ersehnten Schwung geben soll. Derzeit liegt der Anteil der Radler am Gesamtverkehr nämlich bei mageren sechs Prozent, so die Voruntersuchung.