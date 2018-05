"Das Amt des Landrats war mir auf den Leib geschneidert." Armin Nentwig lässt keinen Zweifel daran, welche politische Aufgabe seine liebste war. Kurz vor seinem 75. Geburtstag hat er aber eine neue Rolle gefunden, die ihm mindestens genauso am Herzen liegt.

Armin Nentwig in Jahreszahlen 1943 Geburt in Hirschberg im Riesengebirge (Schlesien)



1945 flieht die Familie nach Amberg; Armin Nentwig geht hier zur Schule, lernt den Beruf des Fernmeldehandwerkers und bringt es bis zum technischen Fernmeldehauptsekretär



1978 Gründung des 1. Rollstuhlfahrer-Behindertenclubs Amberg und Landkreis; Nentwig wird Vorsitzender und bleibt es bis 2015



1978 bis 2002 Mitglied des Amberger Stadtrats für die SPD



1986 bis 2002 Landtagsabgeordneter



1990 Gründung des Selbsthilfeverbandes Schädel-Hirnpatienten in Not, dessen Bundesvorsitzender Nentwig seither ist



2002 bis 2008 Landrat von Amberg-Sulzbach

Denn der frühere Frontmann der Sozialdemokraten in der Region hat seit eineinhalb Jahren die Zwillinge Elisa und Adrian. Die sind zwar sehr brav, sagt der stolze Vater, aber gerade in einem Alter, in dem sie alles haben wollen, was sie sehen. "Da ist man sehr gefordert." Nentwigs spezielle Aufgabe ist die "Nachtschicht bei den Kindern", weil das mit dem Durchschlafen noch nicht klappt. Zu viel wird ihm das nicht: "Das ist wunderschön mit den Kindern."Was dem fast 75-Jährigen dabei zugute kommt, ist seine gute Konstitution, die er schon in allen seinen Ämtern offenbarte. 14-Stunden-Tage seien für ihn was ganz Normales, sagt Nentwig. Dabei "fühle ich mich wie ein Junger, mir fehlt nichts, ich habe Freude am Leben." Bevor die Kinder kamen, sei er mit seiner Frau Tina in vielen Ländern als Rucksack-Urlauber unterwegs gewesen. Jetzt ist das schwieriger, und die vierköpfige Familie fährt eher mal "zwischendurch für ein paar Tage nach Österreich".In Form hält sich der sportliche Jubilar im Fitness-Center oder beim Laufen. Auch mit dem Motorrad ist er häufig zu sehen. Als vielseitiger Instrumentalist - mit Quetschn, Orgel und Trompete - musiziert er im Freundeskreis, in Seniorenheimen oder bei Musikanten-Stammtischen. "Musik macht mir große Freude."Natürlich lassen ihn seine früheren politischen Ämter auch Jahre nach dem Ausscheiden nicht los, doch mit unendlich viel Herzblut, das merkt man im Gespräch mit Nentwig sofort, ist er beim Verband Schädel-Hirnpatienten in Not dabei. Den gründete er, nachdem er durch den Skiunfall und das Wachkoma seines Sohnes Wolfgang darauf aufmerksam geworden war, dass es in Deutschland für diese Patienten keine neurologische Reha-Versorgung gab. Seine enormen Anstrengungen in diesem Bereich haben Nentwig auch das Bundesverdienstkreuz eingebracht. Er ist im 28. Jahr Bundesvorsitzender des Verbandes, der in der Bundesgeschäftsstelle in Amberg acht Beschäftigte hat und derzeit das Modellprojekt einer Notrufzentrale für ganz Deutschland umsetzt. "Da bin ich bundesweit viel unterwegs." Weil er die Nöte der Kliniken und Heime dieser Fachrichtung kennt, vermittelt er an sie - als Geschäftsführer einer Leiharbeits-Firma - medizinische Pflegekräfte.Gerne zitiert der umtriebige 74-Jährige den Satz: "Wenn dir noch einer helfen kann, dann der Nentwig" - er sei ihm heute noch Ansporn, sich um alle zu kümmern, die ihn um Hilfe bitten. So fällt es ihm nicht schwer, sein aktualisiertes Lebensmotto zu formulieren: "75 Jahre und noch kein bisschen leise." Nentwig ist sich sicher: "Mir wird nicht langweilig."