Zehn Direktkandidaten dürften am 24. September bei der Bundestagswahl auf dem Stimmzettel für den Wahlkreis 232 (Amberg-Neumarkt) zu finden sein. So viele Kreiswahlvorschläge wurden jedenfalls bis zum Frist-Ende am Montag beim Kreiswahlleiter eingereicht.

Ob sie alle zur Wahl zugelassen werden, entscheidet der Kreiswahlausschuss am Freitag, 28. Juli, um 10 Uhr in Zimmer 318 des Amberger Rathauses. Für alle Parteien, die in einem deutschen Landesparlament vertreten sind, ist die Einreichung eines Kreiswahlvorschlags nur eine Formsache. Alle anderen sowie parteilose Einzelbewerber müssen 200 Unterstützungsunterschriften vorlegen, damit sie antreten dürfen. Von dieser Regelung waren die ÖDP, die Bayernpartei und der unabhängige Kandidat Dr. Elmar Widder betroffen.Folgende Kreiswahlvorschläge wurden eingereicht (in der Reihenfolge des Zweitstimmenergebnisses bei der Bundestagswahl 2013):1. Alois Karl , Neumarkt (CSU); 2. Johannes Foitzik , Sengenthal (SPD); 3. Yvonne Rösel , Sulzbach-Rosenberg (Grüne); 4. Dominic Lenz , Pyrbaum (Die Linke); 5. Moritz Pöllath , Sulzbach-Rosenberg (FDP); 6. Norbert Peter , Freudenberg (ÖDP); 7. Michael Prensky , Schmidmühlen (Bayernpartei); 8. Peter Boehringer , München (AfD), 9. Manuel Werthner , Amberg (FW); 10. Dr. Elmar Widder , Amberg (Unabhängige).