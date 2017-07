Raigering. Eine Mannschaft darf beim Tabellenführer verlieren und die Niederlage kann durchaus auch verdient sein. Vorausgesetzt, die Mannschaft hat sich gut verkauft. Dies trifft beim ersten Auswärtsspiel in der Landesliga Mitte auf den SV Raigering zu. Beim TSV Kareth-Lappersdorf kassierte das Team von Cheftrainer Martin Kratzer eine verdiente 0:1-Niederlage. Doch der Gäste-Trainer Sepp Schuderer bescheinigte den Panduren, dass er sie nicht so stark erwartet habe. Beide Teams spielten von Beginn an mit offenem Visier, so dass den 300 Zuschauern auf den Karether Höhen eine spannende Begegnung geboten wurde. Bereits kurz nach dem Anpfiff bekam Raigering einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Das ist eine Fall für Alexander Greger, der diesmal jedoch das Leder an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

Wenige Sekunden später konnte sich Raigerings Schlussmann Tobias Schoberth erstmals auszeichnen. Bei einer Doppelchance durch den Karether Mittelstürmer Siegfried Ludwig reagierte er glänzend und bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Die Gastgeber erhöhten nun den Druck. In der 22. Spielminute hatte Michael Kirner eine gute Einschussmöglichkeit. Sein Schuss wurde vom SVR-Torhüter pariert. Gefährlich war der SVR stets bei Standards. Einen Freistoß aus linker Position schlenzte Alexander Greger über die Mauer Richtung rechtes oberes Toreck. Dem mitgereisten Raigeringer Anhang lag der Torschrei schon auf den Lippen, jedoch fischte der TSV-Torwart Thomas Rachner den Ball aus dem Tordreieck.Nach der Halbzeitpause kam die stärkste Zeit der Gastgeber: Mehrere Schüsse knapp am Tor vorbei, Latten- und Pfostentreffer oder durch starke Paraden des Raigeringer Torhüters vereitelte Chancen für den TSV Kareth-Lappersdorf. Als der Druck der Karether nachließ, hofften die Raigeringer einen Punkt mitnehmen zu können. Diese Hoffnung wurde jedoch in der letzten regulären Spielminute durch Maximilian Röhrl nach einer Ecke von links zerschlagen. In der Nachspielzeit drückten die Raigeringer nochmal auf das Tor des Gastgebers. Ein Schuss von Nikolai Seidel ging jedoch am Tor vorbei. So blieb es beim 1:0 für den Tabellenführer. Auf Grund der Chancen und der Spielanteile auch absolut verdient.

TSV Kareth-Lappersdorf: Rachner, Ludwig, Kirner (66. Hofbauer), Wimberger, Ludwig (90. Witzmann), Brunnbauer, Röhrl, Führer, Fehr, Kessner (46. Ebner), Kammermeier

SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Jank, Haller, Muck, Hiltl, Seidel, Greger (85. Gröschl), Bachfischer, Wrosch (66. Götz)Tor: 1:0 (89.) Maximilian Röhrl - SR: Patrick Krettek (Neuburg/Donau)- Zuschauer: 300