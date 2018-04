Kreisliga West Schwandorf

FC Rötz 3:0 (1:0) SV KemnathTore: 1:0 (37.) Jürgen Meixensperger, 2:0/3:0 (56./76.) Jiri Sefl - SR: Konrad Schwarzfischer (FC Untertraubenbach) - Zuschauer: 80Ein in der Höhe verdienter Heimsieg gelang dem 1. FC Rötz gegen den SV Kemnath/Buchberg. Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen gegen eine angriffsschwache Gästeelf, die nur eine klare Chance hatte. Diese resultierte aus der 52. Minute. Rötz ging in der 37. Minute durch Jürgen Meixensperger in Führung, der flach angespielt wurde und vollstreckte. Beim 2:0 in der 56. Minute durch Jiri Sefl leistete der FC-Oldie die Vorarbeit, als er sich auf der Außenposition durchsetzte und den Torschützen bediente. Das 3:0 erzielte wiederum Jiri Sefl nach einer schönen Einzelleistung. Die Gastgeber hatten reichlich Torchancen, um den Sieg noch deutlicher zu gestalten.