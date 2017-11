Hof/Amberg. Die SpVgg Bayern Hof siegt weiter. Das ist für Alexander Spindler erst einmal positiv. Der Coach des Fußball-Bayernligisten sah sein Team über weite Strecken dominant auftreten. Beim klaren 4:0-Erfolg gegen den FC Amberg darf aber eines nicht unerwähnt bleiben: Die Gäste agierten erschreckend schwach und machten es den Hofern oft viel zu leicht - speziell in der ersten Hälfte.

Zwar waren die Hofer in der ersten Halbzeit fast durchweg am Drücker, allerdings hätten sie zur Pause viel höher führen müssen. "Wir müssen zielstrebiger spielen", bemängelte auch der Bayern-Coach direkt nach der Partie. Das Zusammenspiel der Bayern klappt von Woche zu Woche besser. Nach dem Führungstreffer von Malik McLemore erhöhte Strößner bereits in der 18. Minute auf 2:0. Hiermit sind die beiden auffälligsten Hofer genannt. Was anschließend folgte, dürfte bei den Fans der SpVgg Bayern gemischte Gefühle auslösen. Die Heimelf spielte ganz ansehnlich, arbeitete sich oft an den gegnerischen Strafraum, im Abschluss agierte sie jedoch fahrlässig. Tomas Petracek (29.) und Strößner (44.) hatten Riesenchancen, sie nutzten diese aber nicht.Und der FC Amberg? Von den Gästen kam in der ersten Hälfte kein einziger Schuss auf das Tor des beschäftigungslosen Christopher Schulz. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es wieder große Chancen für Hof. Erst scheiterte Petracek am starken Gäste-Torwart Bleisteiner, dann verzog McLemore. Was folgte, war viel Leerlauf. Dabei fanden die Hausherren gut zehn Minuten lang überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. "So etwas darf uns nicht passieren", kritisierte Spindler. "Manchmal dauert es zu lange, bis wir auf hundert Prozent kommen." Strößner sprach von "wackligen zehn Minuten". Eine gute Bayernliga-Mannschaft hätte diese Phase ausgenutzt, um den Spielstand zu verkürzen.Eine gute Mannschaft war Schlusslicht Amberg an diesem Tag aber nicht. Die Gäste fanden selbst gegen nun schwerfällige Hofer kaum Abschlüsse - erst kurz vor Spielende hatten sie einen Lattentreffer zu verzeichnen. Das war alles. Das dritte Hofer Tor durch Petracek kam überraschend. Der Stürmer setzte sich gegen drei Gegenspieler durch, hier blitzte sein Können auf. Ansonsten erlebte der Topscorer der Regionalliga-Absteigers nicht seinen allerbesten Tag. Mit dem 3:0 war den Gästen der Zahn gezogen.In der Schlussphase waren die Gastgeber wieder spielbestimmend. Harald Fleischer machte endgültig den Deckel auf diese Partie. Die Hofer haben sich mit dieser starken Siegesserie nun ins Tabellenmittelfeld gearbeitet. Was von ihnen in den kommenden Wochen zu erwarten ist? Strößner hofft auf noch mehr Siege. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Wenn wir weiter hart arbeiten, habe ich keine Bedenken, was die nächsten Wochen angeht."

SpVgg Bayern Hof: Schulz - Miranda, Oxenfart, Schraps (72. Müller), McLemore, Knoll (72. Winter), Petracek, Seiter, Dartsch, Feulner, Strößner (67. Fleischer)

FC Amberg: Bleisteiner - Fischer, Kojic, Helleder, Kühnlein, Keilholz, Schulik (33. Fruth), Haller, Popp (67. Dietl), Tischler, GömmelTore: 1:0 (15.) McLemore, 2:0 (18.) Strößner, 3:0 (63.) Petracek 4:0 (78.) Fleischer - SR: Hofmann (Heroldsbach) - Zuschauer: 455