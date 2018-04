Mit einem stark veränderten Gesicht präsentiert sich die Tennis-Regionalliga Süd-Ost der Damen zum Start in die Saison 2018 am 1. Mai.

Neben den Etablierten des Vorjahres Schwaben Augsburg, CaM Nürnberg, TC Amberg am Schanzl und Luitpoldpark II München sind neu der Absteiger Weiß-Blau Würzburg und die Aufsteiger MBB Manching und TC Ismaning.Das achte Team der Gruppe, der 1. FC Nürnberg, wäre am Dienstag laut Spielplan zu Gast am Schanzl. Nach dem plötzlichen Weggang ihrer Spitzenspielerin Lara Schmidt (nach Dresden) zog der Club aber seine Mannschaft kurzfristig zurück.Nachdem dieser damit wohl als erster Absteiger feststeht, bleibt für die Ambergerinnen, angesichts der unangenehmen Erfahrungen der Vorsaison, von Beginn an oberstes Ziel der Klassenerhalt.Mit dem Heimspiel gegen den Titelfavoriten Schwaben Augsburg am folgenden Sonntag greifen sie dann erstmals in das Geschehen ein.