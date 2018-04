Vier sind einer zu viel: Weil der FV Vilseck im Spiel der Fußball-Kreisliga Süd gegen den FC Edelsfeld vier - statt der erlaubten maximal drei - Spieler auswechselte, verliert er einen Punkt. Das Kreissportgericht wertete das 1:1-Unentschieden in der Partie des 20. Spieltages vom 8. April nun als 2:0-Sieg für den FC Edelsfeld. Der steht auf dem ersten Abstiegsplatz und verkleinert durch die zwei "Bonuspunkte" den Rückstand auf den SV Freudenberg, der Relegationsplatz zwölf belegt, auf drei Zähler.

Auch das Hinspiel ein Fall für das Sportgericht Kuriose Randnotiz zur Wertung der Partie zwischen dem FC Edelsfeld und dem FV Vilseck: Bereits das Hinspiel war ein Fall für das Sportgericht. Auch in der Begegnung am 10. September 2017 trennten sich beide Mannschaften unentschieden (0:0). Gegen die Wertung des Spiels legte Vilseck Einspruch ein - und bekam Recht. Denn Edelsfeld hatte einen "nicht spielberechtigten" Jugendlichen eingesetzt. Aus dem Unentschieden wurde ein 2:0-Sieg am grünen Tisch für Vilseck.

"Sollte das Urteil so Bestand haben, würde uns das schon schmerzen", gesteht Rainer Liermann ein. "Der Punkt kann uns am Ende im Aufstiegsrennen fehlen." Der Wechselfehler sei der Hektik geschuldet gewesen, sagt der Vilsecker Abteilungsleiter. "Da sind wir durcheinander gekommen. Wir haben ja jahrelang Landesliga und Bezirksliga gespielt, da gibt es keine Rückwechsel, und in dieser Saison haben wir dies das erste Mal gemacht." Groß herumreden möchte Liermann aber nicht: "Klar, wir haben einen Fehler gemacht." Allerdings, wie er findet, auch das Schiedsrichtergespann. "Wenn sie uns einen Hinweis gegeben hätten, dass wir den Wechsel nicht mehr machen dürfen, hätten wir es natürlich nicht gemacht." Doch der Unparteiische habe nichts gesagt, auch der Assistent an der Linie nicht, so Liermann. "Der Schiedsrichter hat selbst gesagt, dass er da einen Fehler gemacht hat. Er hat sich gerade um einen Verletzten gekümmert und der Linienrichter hat das Okay für den Wechsel gegeben."Gerade weil der Schiedsrichter eine "Mitschuld" erklärt habe, wundert sich Liermann, der nach eigenem Bekunden selbst seit 25 Jahren Schiedsrichter ist, über die 0:2-Wertung, und überlegt, "Einspruch gegen das Urteil einzulegen."Zum konkreten Fall will Lorenz Gebert, der Vorsitzende des Kreissportgericht, nichts sagen. "Ich habe den Vereinen versprochen, mich öffentlich nicht zu äußern." Nur so viel: "Ich bin seit 35 Jahren im Sportgericht, aber so einen Fall hatte ich noch nicht." Und ganz allgemein zur Frage, ob es so etwas wie eine "Mitschuld" eines Schiedsrichters gebe: "Nein, die gibt es nicht."WertungEdelsfeld - Vilseck 2:01. SSV Paulsdorf 21 48:14 502. SC Luhe-Wildenau 21 49:15 463. TuS Rosenberg 21 52:28 414. FV Vilseck 21 41:23 415. 1.FC Rieden 21 40:37 416. DJK Utzenhofen 21 37:40 327. ASV Haselmühl 21 20:24 318. SV 08 Auerbach 20 31:32 279. SV Schmidmühlen 21 31:52 2210. Germania Amberg 20 20:31 2011. TSV Königstein 20 31:40 1812. SV Freudenberg 20 29:39 1713. FC Edelsfeld 21 22:44 1414. TSV Eslarn 21 22:54 9