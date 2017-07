Um Punkt 9 Uhr ist der Startschuss gefallen: Die ersten acht Teilnehmer des 24-Stunden-Schwimmens im Hockemühlbad springen ins Wasser. Schwimmen, kraulen oder tauchen – bei der 14. Auflage geht es auch heuer wieder um einen guten Zweck. Diesmal kommt der Förderverein des St.-Marien-Klinikums für Kinder und Jugendliche in den Genuss von Spenden.



Neun Sponsoren

1300 Schüler

Marlene Leibl und Karina Klassen lieben es zu schwimmen. An diesem Freitagmorgen sind die beiden Fünftklässlerinnen des Erasmus-Gymnasiums aber besonders motiviert, in das Schwimmerbecken des Hockermühlbads zu steigen und ihre Runden zu drehen. Denn: Es geht beim 24-Stunden-Schwimmen um einen guten Zweck. „Drei bis vier Bahnen werde ich schon schaffen“, sagt die elfjährige Marlene. In diesem Sommer war sie schon häufiger im Bad und sei daher gut trainiert. „Außerdem schwimmen wir richtig gut und nehmen den Kopf auch unter Wasser beim Brustschwimmen“, erklärt Freundin und Banknachbarin Karina. Dann ziehen sie sich ihre Schwimmbrille über den Kopf und laufen in Richtung der Startblöcke auf der linken Beckenseite. Gleich geht es für die beiden Mädchen und ihre Mitschüler der 5a los.Pünktlich um 9 Uhr ertönt ein lauter Knall: Die Organisatoren des Schwimmens geben die acht Bahnen des Hockermühlbads frei. Die ersten Runden drehen Schwimmer, die unter anderem für die Stadtwerke, AOK, das Klinikum und für Flika starten. Flika, das ist der Förderverein des St.-Marien-Klinikums für Kinder und Jugendliche – und der Verein, der dieses Jahr in den Genuss der Spenden des 24-Stunden-Schwimmens kommt. „Jedes Mal kommt eine andere Institution dran“, erklärt Organisator Horst Kreuz. „Wir sitzen zusammen und überlegen uns, wer würdig ist.“ Neun Sponsoren konnten Kreuz und sein Kollege Hubert Wagemann heuer bewegen, Geld zu geben. Zusammen sind es 4500 Euro.„Es ist etwas ganz Besonderes, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die nonstop 24 Stunden dauert“, schwärmt Wagemann. „Es hat ein tolles Flair am Tag, in der Dämmerung und nachts im Freibad zu sein. Viele nutzen die Gelegenheit, denn oft ist das ja nicht möglich.“In den vergangenen Jahren haben er und Kreuz oft frühmorgens gedacht: „Hoffentlich kommt noch jemand.“ Enttäuscht von den Ambergern wurden sie aber nie. „Da kam immer ein Schwung motivierter Schwimmer“, erinnert sich Kreuz.Und auch an diesem Morgen sind es schon sehr viele, die an die Hockermühlstraße 34 gekommen sind. Allein schon 1300 Schüler haben sich eine Badehose oder Bikini angezogen, um mitzumachen. Nach den acht Starterschwimmern füllt sich das Becken in Sekundenschnelle mit Kindern. Das Wasser spritzt und von Weitem könnte man denken, das Bad ist mit Piranhas gefüllt.Das ist nun die Zeit, in der Wagemann und Kreuz etwas entspannter werden. „Die Vorbereitungen zum 24-Stunden-Schwimmen nehmen schon viel Raum ein und es ist ein wenig stressig“, sagt Wagemann. „Aber ganz Amberg scheint heute zu schwimmen. Das ist fantastisch“, lächelt er und lässt dabei den Blick über das Schwimmerbecken schweifen.