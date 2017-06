Sechs teilweise hochklassige Wettkämpfe, darunter auch ein Superfinale - zum 26. Mal steht das Ranglistenschießen des Oberpfälzer Schützenbundes auf dem Programm. Eine Neuerung kommt dabei besonders gut an.

Pfreimd. Hervorragend organisierte Turnierleiter Werner Fischer mit einem kleinen Team den Wettkampf im Leistungszentrum in Pfreimd, an dem 67 Schützen teilnahmen. Bei der Siegerehrung lobte Landessportleiter Ludwig Mayer den sportlichen Ehrgeiz der Schützen. Durch die Einführung der Zehntelwertung wurde die Ergebnisauswertung präziser gestaltet und die Spannung war bis zum letzten Durchgang vorhanden. Die Schützen hatten bis zum letzten Durchgang noch die Chance auf einen Medaillenplatz. Durch die neue Klasseneinteilung im Sportjahr 2018 werden sich Änderungen ergeben.Fischer versucht auch weiterhin Neuerungen anzubieten. Die Einführung der Schinkenscheibe (der Schinken ist dabei die Siegprämie) wurde von den Teilnehmern als willkommene Bereicherung angenommen. Zusammen mit den Präsidenten Franz Brunner und Herta Zeiler zeichnete Mayer die Sieger aus. In der Gesamtranglistenwertung wurden die besten fünf Durchgänge gewertet. Die treffsichersten Final- und Ranglistenschützen erhielten Medaillen und Urkunden.Spitzenergebnisse erzielten bei den Schützen/Junioren Stefan Haas (SG Nittenau), bei den Damen/Juniorinnen Julia Helgert (SG Neumühle) und Peter Hecht (Tell Amberg) in der Altersklasse. Bei den Auflageschützen LG waren Alfred Hummel, Rudi Neumann, Manfred Reif, Gisela Heinz, Renate Hüttner, Hans Wachter und Alfred Lorenz die Erfolgreichsten.

26. OSB-Ranglistenturnier

GesamtringwertungLuftgewehrSchützen/Junioren/Jugend: 1. Stefan Haas (Nittenau) 1641,1 Ringe; 2. Christian Stahl (Holzhammer) 1624,4; 3. Andreas Kurz (Neumühle) 1603,0.Damen/Juniorinnen/Jugend: 1. Julia Helgert (Neumühle 1659,3); 2. Ingrid Breu (Kleinaigen) 1615,2; 3. Magdalena Hierl (Neumühle) 1608,7.Altersklasse: 1. Peter Hecht (Amberg) 1597,5; 2. Josef Haberl (Kleinraigering) 1568,8; 3. Karl-Heinz Hein, (Thumsenreuth) 1567,5.Schinkenscheibe: 1. Magdalena Hierl (Neumühle) 0,0-Teiler; 2. Michaela Haubner (Cham) 1,4-Teiler.Auflageschützen LuftgewehrSenioren A: 1. Alfred Hummel (Emhof) 1249,1; 2. Johann Götz (Neumühle) 1242,7; 3. Michael Sollfrank (Emhof) 1242,7.Senioren B: 1. Rudi Neumann (Neumühle) 1238,8; 2. Karl Walter (Kallmünz) 1206,4; 3. Winfried Schmid (Dachelhofen) 1201,0.Senioren C: 1. Manfred Reif (Dachelhofen) 1256,4; 2. Josef Beer (Frotzersricht) 1249,2; 3. Werner Pfeilschifter (Kager) 1241,3.Seniorinnen: 1. Renate Hüttner (Waldmünchen) 1244,5; 2. Gisela Heinz (Sulzbach) 1239,4; 3. Gerlinde Biersack (Frotzersricht) 1226,8.Schinkenscheibe LG: 1. Ernst Schlauch (Amberg) 0,0-Teiler; 2. Michael Sollfrank (Emhof) 1,0.Auflageschießen LuftpistoleSenioren A: 1. Hans Wachter (Waldmünchen) 1183,6; 2. Joachim Hüttner (Waldmünchen) 1172,0; 3. Rudolf Schachinger (Leonberg) 1169,1.Senioren B/C: 1. Alfred Lorenz (Frotzersricht) 1202,4; 2. Kurt Falk (Sulzbach) 1180,7; 3. Theo Heinz (Sulzbach) 1180,2.Schinkenscheibe LP: 1. Hans Wachter (Waldmünchen) 2,3; 2. Alfred Lorenz (Frotzersricht) 5,0. (dl)