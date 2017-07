Auch nach 28 Jahren hat das Handballfestival der HG Amberg nichts an Attraktivität eingebüßt. 26 Damen- und 36 Herrenteams aus ganz Deutschland werfen in Hunderten Spielen tausende Tore und präsentieren sich bei den beiden Partynächten mitunter sogar in noch besserer Form.

Tripleball-Premiere

HC Sulzbach Damen-Sieger

Der Feier-Reigen startete am Freitagabend mit der traditionellen Pre-Event-Party in der wieder mit viel Aufwand präparierten Tennishalle des TC Rot-Weiß Amberg, die von den einheimischen Bands "Inchoate" und "Voice Mas?" musikalisch untermalt wurde.Nur wenige Stunden später flog das geharzte Leder dann auf acht Feldern gleichzeitig und die 26 Damen- und 36 Herrenteams versuchten in Gruppenspielen, die Tickets für die Finalrunde zu lösen. Auf dem für Handballer eigentlich ungewohnten Grün boten die Handballer den Zuschauern neben mitunter sehr ausgefallenen Trikots auch zahlreiche technische Kabinettstückchen wie den Kempa-Trick oder Wurfvariationen. Bei der 29. Auflage des Amberger Handballfestivals auf dem Gelände des TV 1861 Amberg feierte auch die 1. Internationale Stadtmeisterschaft im Tripleball eine gelungene Premiere: Die KJG St. Michael präsentierte sich in den Ballsportarten Handball, Fußball und Völkerball als stärkste der vier angetretenen Hobbytruppen und darf sich nun ein Jahr über den Stadtmeistertitel freuen. Nach langen Stunden Hand- und Tripleball bei bestem Wetter stieg am Abend dann die "Summer Night Party", bei der die Partyband "Maxxx" bis spät in die Nacht für eine volle Tanzfläche in der Tennishalle sorgte.Für die Teilnehmer ging es dann nahezu direkt auf die Spielfelder, die durch kleinere Regenschauer schwieriger zu bespielen waren als am sonnigen Vortag. Die junge Turnierleitung der HG hatte aber alles im Griff und mit einigen Neuerungen wie Ergebnismonitoren gezeigt, dass auch bei etablierten Veranstaltungen immer noch Spielraum für Verbesserungen ist.Am frühen Nachmittag standen dann bei mittlerweile wieder bestem Wetter die sportlichen Höhepunkte auf dem Programm: Bei den Damen gewann der HC Sulzbach das Endspiel klar mit 14:7 gegen den MTV Stadeln. Rang drei belegte der SV Obertraubling, der sich gegen den HC Brause behauptete. Die Amberger Damenteams landeten auf den Plätzen 10 und 22 im 26er-Feld. Bei den Herren bekamen die Zuschauer das wohl beste Finale der vergangenen Jahre geboten: Der HC Theke lieferte sich mit Satellit Sauschneider ein packendes Duell und erzielte Sekunden vor dem Anpfiff den entscheidenden Treffer zum 19:18. Platz drei ging an den TSV Karlsfeld, der die SG Spergau hinter sich ließ. Die Amberger Herren landeten mit einer extrem jungen Mannschaft auf Platz 32.Bei der Siegerehrung wurden die Pokale überreicht und die Teilnehmer freuten sich bereits auf den 30. Geburtstag des Amberger Handballfestivals im Juli 2018.___Weitere Informationen:Damen1. HC Sulzbach 2. MTV Stadeln 3. SV Obertraubling4. HC Brause, 5. TSV Göggingen, 6. SG Moosburg, 7. TSV Ellerau, 8. HC Weiden, 9. Löschzwerge, 10. HG Amberg, 11. HC Cockblock, 12. FC Bayern, 13. Mögeldorf 2000, 14. SaufGemeinschaft HG I/Z, 15. HC Sulzbach II16. TSV Eintracht Karlsfeld, 17. TV 1861 Erlangen-Bruck, 18. Die Bornoelopps, 19. MTV Stadeln II, 20. HV Oberviechtach, 21. TSV 1860 Weißenburg, 22. HG Amberg II, 23. TSV Göggingen II, 24. SG Schierling/Langquaid, 25. HSG Langenhessen/Crimmitschau, 26. TLV EichenzellHerren1. HC Theke 2. Satellit Sauschneider 3. TSV Eintracht Karlsfeld4. SG Spergau, 5. TSV Göggingen, 6. FC Bayern München, 7. HC Sulzbach II, 8. Deitersbuam, 9. TSG Haubitze Ingolstadt, 10. MTV Stadeln, 11. HC Sulzbach, 12. Riesen Riemen und Co., 13. HC 03 Bamberg, 14. Mögeldorf 2000, 15. TSV Netphen.16. HC Tirschenreuth, 17. Die Geisteskranken, 18. HC Weiden, 19. HC Brause II, 20. HC Brause, 21. Das Team, das mir persönlich am besten gefällt, 22. SG Steife Hörnchen, 23. TSV 1860 Weißenburg, 24. Menfister City25. TV 09 Dietenhofen, 26. FC Bayern München II, 27. Anlauf statt Gleitgel, 28. TSV Göggingen II, 29. TSV Lindau, 30. Buxdehude, 31. SG Schierling/Langquaid, 32. HG Amberg, 33. SBC Traunstein, 34. DJK Neumarkt, 35. SY Sachsen 90 Werdau, 36. TSV Netphen II