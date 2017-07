Viel Sport - und noch mehr Party. Das Handballfestival auf dem TV-Gelände ist eine der größten und buntesten Traditionsveranstaltungen in Amberg. Und bekannt von der Nordseeküste bis nach Tschechien.

Steife Hörnchen

Premiere für Tripleball

Rund 700 Teilnehmer des 29. Amberger Handballfestivals verwandeln am Freitag, 21. Juli, das Gelände des TV 1861 Amberg in eine bunte Zeltstadt. Allein daran kann man schon die große Bedeutung des Klassikers, der ganz offiziell zu den wenigen Traditionsveranstaltungen der Vilsstadt zählt, ablesen. Bis Sonntag, 23. Juli, wird das beliebte Rasenturnier samt der dazugehörigen legendären Abendveranstaltungen abgehalten.Die Gäste kommen wie gewohnt sehr leger gekleidet und viele der Trikots wurden extra für die Kultveranstaltung angefertigt. Der Trend geht auch heuer eindeutig zum Künstlernamen und es bleibt abzuwarten, ob Teams wie die SG Steife Hörnchen, der HC Theke oder der HC Brause eher in den Abendstunden zur Hochform auflaufen, oder auch die Turnierspiele bierernst nehmen. 27 Damen- und 36 Herrenteams haben ihr Kommen zugesagt.Das mitunter weit gereiste Teilnehmerfeld - es werden auch Ballwerfer aus Tschechien und der norddeutschen Küste erwartet - weist wieder nahezu jeden bundesdeutschen Dialekt auf, aber Verständigungsprobleme hat es auf und abseits der Felder trotzdem noch nie gegeben. Neben Dutzenden Stammgästen finden Jahr für Jahr auch Premierengäste wie "Das Team, das mir persönlich am besten gefällt" oder die SG Spergau den Weg nach Amberg.Der erste große Höhepunkt steigt am Freitagabend: Die traditionelle "Pre-Event-Party" (ab 20 Uhr), bei der die Teilnehmer empfangen werden. Untermalt von den Klängen der Amberger Bands "Inchoate" und Voice Mas?" sowie den DJs Pflaume und Heidi wird aus einer gemütlichen Biergartenstimmung gegen Abend eine gemeinsame Party in der Tennishalle des TC Rot-Weiß Amberg bis in die Morgenstunden.Am Samstag (ab 10 Uhr) fliegen neben den geharzten Bällen erstmals auch andere Bälle: Die Internationale Amberger Hobbymeisterschaft im Tripleball feiert nämlich ihre Premiere. Gemischte Mannschaften ab sieben Personen messen sich in den Sportarten Fußball, Volleyball und Handball. Bei den Freizeitteams soll der Spaß im Vordergrund stehen, dennoch gewinnen die Erstplatzierten Pokale.Am Samstag und Sonntag wird jeweils ab 9 Uhr das reguläre Handballturnier auf bis zu zehn Plätzen gleichzeitig ausgespielt. Einlagespiele der Jugend und ein Rahmenprogramm, das den Zuschauer, für die Eintritt zu den mehreren Hundert Spielen wie immer frei ist, auch abseits des für Handballer ungewohnten Grüns beste Unterhaltung bietet, runden die Action ab. Die Abendveranstaltung in der Rot-Weiß-Halle am Samstag (ab 20 Uhr) steht unter dem Motto der "Summer Night Party". Die Partyband "Maxxx" kehrt auf die Handballfestival-Bühne zurück.Am Sonntag ab 9 Uhr werden abschließend die Finals der Damen und Herren sowie die Platzierungsrunde ausgespielt. Mit der Siegerehrung durch Schirmherr Oberbürgermeister Michael Cerny gegen 15.15 Uhr endet das 29. Handballfestival dann am Nachmittag.___Weitere Informationen: www.hg-amberg.de oder www.handballfestival.de