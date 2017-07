Mehrere Hundert Handballspiele auf bis zu zehn Rasenplätzen und viele Stunden Musik verteilt über drei Tage - diese besondere Mischung gibt es in dieser Form nur beim oft kopierten, aber nie erreichten Amberger Handballfestival der HG SGS/TV 1861 am kommenden Wochenende. Vom 21. bis 23. Juli feiern wieder über 700 Jäger des geharzten Spielgerätes bei der 29. Auflage des Klassikers eine große Party, zu der - wie immer - auch die Bevölkerung eingeladen ist.

Das Programm Freitag, 21. Juli



Ab 20 Uhr "Pre-Event-Party" mit "Inchoate" und "Voice Mas?" sowie den DJs Pflaume und Heidi in der Tennishalle des TC Rot-Weiß Amberg



Samstag, 22. Juli



Ab 9 Uhr Beginn der Hauptrundenspiele der Damen und Herren



Ab 10 Uhr Beginn der 1. Internationalen Amberger Stadtmeisterschaft im Tripleball



Einlage-Spiel der Jugend



Ab 20 Uhr "Sommernachtsparty" mit "Maxx" in der Tennishalle des TC Rot-Weiß Amberg



Sonntag, 23. Juli



Ab 9 Uhr Beginn der Final- bzw. Trostrundenspiele Damen und Herren



14 Uhr: Finalspiel Damen



14.30 Uhr: Finalspiel Herren

Die weit gereisten Teilnehmer werden bereits am Freitagabend mit der traditionellen "Pre-Event-Party" in der mit viel Aufwand extra präparierten Tennishalle des TC Rot-Weiß Amberg von den Bands "Inchoate" und "Voice Mas?" musikalisch eingestimmt und anschließend mit heißen Nummern von DJ Pflaume und DJ Heidi und für die vielen folgenden Spiele aufgewärmt. Gefühlte wenige Minuten später fliegen dann am Samstagmorgen die Bälle über das satte Grün und 27 Damen- und 36 Herrenteams - das Teilnehmerfeld bei den Herren musste aufgrund der großen Nachfrage sogar aufgestockt werden - suchen in den Vorrundenspielen ihre Besten. Knapp zwei Monate vor Saisonbeginn steht bei den Mannschaften allerdings der Spaß im Vordergrund und die Zuschauer dürfen sich auf tollen Sport freuen.Erstmalig in der Geschichte des Amberger Handballfestivals wird am Samstag parallel zum Hauptturnier die Internationale Amberger Hobbymeisterschaft im Tripleball ausgetragen. Gemischte Mannschaften ab sieben Personen messen sich in den Sportarten Fußball, Volleyball und Handball. Nach getaner "Feldarbeit" steht für alle Aktiven dann am Abend die nächste Feierrunde an: Die "Summer Night Party" ist für viele Höhepunkt des Festivals. Als Headliner wird die Partyband "Maxxx" bei ihrer Rückkehr auf die Handballfestivalbühne die Tennishalle rocken. Nach der zweiten langen Partynacht geht es nach etwas Powernapping in der Zeltstadt am Sonntagmorgen weiter. Die Platzierungsspiele stehen an und am frühen Nachmittag werden die Finalspiele ausgetragen.Weitere Infos auf www.hg-amberg.de und www.handballfestival.de