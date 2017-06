Es sind nur noch gut sechs Wochen bis zum 29. Amberger Handballfestival, das vom 21. bis 23. Juli auf dem Gelände des TV Amberg stattfindet. Erneut setzt die vielköpfige Organisationscrew der HG Amberg auf die bewährte Erfolgsformel.

Drei Tage Sport und Musik - mit jeder Menge Handball auf bis zu zehn Feldern gleichzeitig und noch mehr Feiern. Oder wie es das Turniermotto kurz, aber treffend ausdrückt: "Handball all Day. Party all Night". Dass der Klassiker, der - nach seinen beschaulichen Anfängen als Turnier für ein Nachbarvereine - seit gut zwei Jahrzehnten zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Süddeutschland zählt, nichts von seinem Zauber verloren hat, beweist der Anmeldestand: Die 36 Startplätze bei den Männern, die sich aus Teilnehmern aus fast dem gesamten Bundesgebiet, Tschechien und Italien rekrutieren, sind bereits seit einiger Zeit vergeben, sodass von der Turnierleitung sogar eine Aufstockung geprüft wird. Bei den Frauenteams können drei kurzentschlossene Mannschaften das 24er-Feld noch komplettieren.Am Freitagbeginnen die Feierlichkeiten mit der Kennenlern-Party in der wieder mit großem Aufwand präparierten Tennishalle des TC Rot-Weiß Amberg mit einem Doppelpack der Amberger Bands "Inchoate" und "Voice Mas...?".Das Pokalturnier für die Frauen- und Männerteams wird um 9 Uhr am Samstag angepfiffen. Bis in die Abendstunden fliegt das Leder, bevor es zum Höhepunkt des Turniers kommt: Die Summer-Night-Party ist nicht nur bei den über 800 aktiven Teilnehmern eine Institution, auch viele Amberger Nicht-Handballer haben sich diesen Termin dick im Kalender angestrichen. Heuer feiert die Partyband "Maxxx" ihre Rückkehr. Am Sonntag sind die Sportler dann in den Final- und Trostrundenpartien gefordert. Ausgeschlafener geht es bei den jüngsten Handballern zu Werke, die in Einlagespielen dem Ball nachjagen. Gegen 15 Uhr steht die Siegerehrung durch den Schirmherrn, Oberbürgermeister Michael Cerny, an. Infos im Internet unter www.hg-amberg.de und www.handballfestival.de Erstmalig in der Geschichte des Amberger Handballfestivals soll die Internationale Amberger Hobbymeisterschaft im Tripleball ausgetragen. Gemischte Mannschaften ab sieben Personen messen sich in den Sportarten Fußball, Volleyball und Handball. Bei den Freizeitteams soll der Spaß im Vordergrund stehen, dennoch gewinnen die Erstplatzierten Pokale. Interessierte Hobbyteams, Stammtische oder Freundeskreise können sich bei Daniel Wagner per E-Mail an daniel.jowa@web.de oder Leonard Maiwald an leonard.maiwald@kabelmail.de melden.