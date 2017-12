Viele Chancen, aber nur zwei Punkte: Nach 47 Sekunden der Verlängerung schießt Thomas Schreier den ERSC Amberg zum 4:3-Sieg über die Haßfurt Hawks. Aber irgendwie können sich auch die ersatzgeschwächten Gäste als Gewinner fühlen.

Auftakt nach Maß

Die Unterfranken mussten mit Sramek, Babkovich und Franek beinahe ihr gesamtes Arsenal an Torjägern ersetzen. Das erwartete Top-Spiel der Eishockey-Landesliga konnte es deshalb wohl auch nicht werden. Den einen Zähler, den sie aus Amberg mitnahmen, verdienten sie sich durch ein nahezu perfektes Überzahlspiel und aufopferungsvolle Abwehrarbeit - auf besonders viel Glück sollten sich die Hawks aber in den nächsten Spielen nicht verlassen, denn das haben sie am Freitagabend vermutlich aufgebraucht."Chancen für drei Spiele", glaubten viele der gut 700 Zuschauer für den ERSC gezählt zu haben. In der Tat hätten die Amberger Löwen bei drückender Überlegenheit und zahllosen Möglichkeiten ihrem neuen Trainer Dirk Salinger einen perfekten Einstand liefern können. Doch trotz mehrerer Gestängetreffer und etlicher Glanzparaden von Gästetorhüter Hildenbrand ließen die ERSC-Angreifer auch aus Fahrlässigkeit etliche "Hochkaräter" liegen.Dabei gelang den Gastgebern durch einen sehenswerten Treffer von David Rybka eigentlich ein Auftakt nach Maß. Weitere Chancen folgten, eine besonders große durch Andreas Hampl, der aber die Scheibe alleine vor dem am Boden liegenden Hildenbrand nicht über diesen lupfen konnte. Die Strafe folgte auf dem Fuß, als drei Amberger die Strafbank bevölkerten. Diesen Umstand nutzte Haßfurt, um binnen 31 Sekunden mit 2:1 in Führung zu gehen. Ein überraschendes Resultat zur ersten Pause, angesichts des Spielverlaufes.Im Mittelabschnitt kam Haßfurt dann - bis auf einige Entlastungsversuche - kaum mehr aus der eigenen Verteidigungszone heraus. Der Druck der Löwen war enorm, der Torjubel lag Spielern wie Zuschauern mehrfach auf den Lippen, aber das Gehäuse der Gäste schien buchstäblich wie vernagelt. Es wirkte wie ein ständiges Powerplay, auch ohne Überzahl. Erst zwei Minuten vor Drittel-ende gelang Felix Köbele der längst überfällige 2:2-Ausgleich.Im Schlussabschnitt versuchte es Amberg immer mehr mit der Brechstange, was Haßfurt die Abwehrarbeit auch etwas erleichterte. Dennoch gab es weiterhin hochkarätige Möglichkeiten des ERSC. Mit dem 3:2 durch Dominik Schopper glaubte man die Löwen endlich auf der Siegerstraße, aber wieder zeigten die Gäste Überzahlqualitäten. Ein fragwürdiger Wechselfehler brachte Amberg zwei Strafminuten ein und die nutzte Christian Dietrich zum 3:3- Ausgleich. Die Zeit lief dem ERSC nun davon, dabei hätte Haßfurt beinahe noch den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt, aber der Schuss von Michael Breyer streifte nur die Oberkante des Amberger Tores.In der Verlängerung zeigten die Löwen dann wieder ihre besondere Qualität und gewannen durch das Tor von Thomas Schreier nun schon zum vierten Mal in der "Overtime".

Tore: 1:0 (3.) Rybka (Schreier, Troglauer), 1:1 (13.) Lang (Breyer, Hora/5-3), 1:2 (14.) Trübeneckr (Hora, Breyer/5-3), 2:2 (38.) Köbele (Bartels, Schönberger), 3:2 (51.) Schopper (Heilman, Hampl), 3:3 (54.) Dietrich (Hora/5-4), 4:3 (61.) Schreier (Köbele/4-3) - SR: Grech, Voigt, Graf - Zuschauer: 707 - Strafminuten: Amberg 10, Haßfurt 14