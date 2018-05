Der Meister SG Ursulapoppenricht stand schon vor dem Freitagabend fest, nach dem 25. Spieltag der Fußball-A-Klasse Nord auch, wer in die Aufstiegsrelegation geht: Der FSV Gärbershof sicherte sich durch den Sieg beim SV Michaelpoppenricht Vizemeisterschaft und das Ticket für die Kreisklassen-Relegation. Oben ist alles klar, unten entscheidet sich erst am kommenden Freitag, wer absteigt, und wer in die Relegation muss. Für die beiden Plätze gibt es nur noch zwei Kandidaten: Den Tabellenvorletzten SV Loderhof/Sulzbach und Schlusslicht DJK Amberg.

Con. Hütten 0:0 ESV AmbergSR: Cafer Uludag (SV Waldau) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (85.) Darwin Castro (Concordia Hütten)SGS Amberg 4:2 (1:2) DJK AmbergTore: 0:1 (8.) Vitali Stang, 0:2 (30.) Andreas Stang, 1:2 (32.) Muhanad Hirou, 2:2 (57.) Eugen Durban, 3:2 (63.) Vitali Rostov, 4:2 (77.) Eugen Baumbach - SR: Anton Münch (DJK Amberg) - Zuschauer: 20SVL Traßlberg II 1:3 (1:3) FC FreihungTore: 1:0 (10., Elfmeter) Mesud Becirovic, 1:1 (22.) Nico Humsberger, 1:2 (27., Elfmeter) Viktor Schnuppe, 1:3 (40.) Waldemar Welsch - SR: Markus Schreiner (Amberg) - Zuschauer: 25U.-Poppenricht 4:1 (2:0) FC KaltenbrunnTore: 1:0/2:0 (4./12.) Erdal Izmire, 2:1 (64.) Bonito Agbemavi, 3:1 (66.) Erdal Izmire, 4:1 (83., Elfmeter) Sebastian Geilersdörfer - SR: Adrian Kohn (SpVgg Ebermannsdorf) - Zuschauer: 20SV Sorghof II 3:3 (2:1) DJK Ammerthal IITore: 1:0 (15.) Kubilay Kuscuoglu, 2:0 (29., Eigentor) Dominik Weiß, 2:1 (38.) Lukas Peter, 2:2 (47.) Kevin Schafberger, 3:2 (83.) Andreas Plößner, 3:3 (89.) Antonios Karampoulas - SR: Karl-Heinz Grollmisch (1. FC Schlicht) - Zuschauer: 31M.-Poppenricht 0:3 (0:1) FSV GärbershofTore: 0:1 (15.) David Pickel, 0:2 (77.) Victor Hemzal, 0:3 (82.) Stefan Kiener - SR: Lukas Balk (SF Ursulapoppenricht) - Zuschauer: 80