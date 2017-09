Wechsel an der Spitze der Fußball-A-Klasse-Süd: Mit einem 4:3-Sieg bei der SG Rieden II entthronte die SG Etzenricht II die Vilstaler und übernahm die Tabellenführung. Die Spielgemeinschaft Rieden II/Vilshofen rutschte hinter den SSV Paulsdorf II und FV Vilseck II auf Rang vier. Seinen ersten Saisonsieg feierte am achten Spieltag der SV Inter Bergsteig II, der damit den letzten Platz verließ. Neues Schlusslicht ist der FC Edelsfeld II, dessen Spiel gegen den SV Freudenberg II auf den 29. September verlegt wurde.

SV 08 Auerbach II 0:3 (0:2) FV Vilseck IITore: 0:1 (4.) Marco Hörl, 0:2 (28.) Johannes Mayerhofer, 0:3 (90.+3) Johannes Winter - SR: David Berendes (1. FC Neukirchen) - Zuschauer: 40(shta) Bereits nach vier Minuten leisteten sich die Auerbacher einen Abwehrfehler, der zum Rückstand führte. Den Aktionen der Hausherren fehlte meist der Überraschungsmoment, so dass die Gäste in der Abwehr leichtes Spiel hatten. Nach knapp einer halben Stunde brachten die Auerbacher den Ball nicht aus der Gefahrenzone und kassierten das zweite Gegentor. Die schwache Partie wurde auch nach der Pause nicht besser. Die Gäste beschränkten sich auf Torsicherung und Konter. Den Gastgebern fiel nicht viel ein. Den Schlusspunkt setzten die Vilsecker in der Nachspielzeit mit dem 0:3.Germania Amberg II 2:4 (1:2) SG Gebenbach IITore: 1:0 (8.) Eigentor, 1:1 (20.) Jonas Vogl, 1:2 (23.) Manuel Hammer, 1:3 (56.) Marcel Bergmann, 1:4 (64.) Jonas Vogl, 2:4 (86.) Oliver Raschke - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 30(tnea) Guter Beginn für die Germanen, die durch ein Eigentor der Gäste nach einer Ecke bereits früh in Führung gingen. In der Folge kam aber die SG Gebenbach II immer stärker auf und drehte die Partie nach knapp 20 Minuten durch einen Doppelschlag. Auch im zweiten Durchgang kontrollierte die SG das Geschehen und baute ihre Führung aus. In der 64. Minute sorgte Jonas Vogl mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse. Die Germanen gaben sich nicht auf, mehr als ein sehenswertes Freistoßtor von Oliver Raschke sprang aber nicht heraus.SV Schmidmühlen II 2:2 (1:1) TuS Rosenberg IITore: 1:0 (27.) Marco Pirzer, 1:1 (44.) Andreas Winter, 2:1 (59.) Christof Hummel, 2:2 (79.) Eigentor - SR: Markus Schreiner (SV Inter Amberg) - Zuschauer: 20.(fopa) Schmidmühlen trat mit einigen Alte-Herren-Spielern und dem etatmäßigen Feldspieler Andreas Lautenschlager im Tor an, hatte bei drei Pfostentreffern der Gäste Glück und ging durch eine herrliche Einzelleistung von Marco Pirzer in Führung. Kurz vor der Pause glich Rosenberg aber verdient mit einem Freistoß aus. In Hälfte zwei hatte Schmidmühlen ein Chancenplus und durch einen Heber von Christoph Hummel in Führung. Das 2:2 erzielte dann Maximilian Vandrey, der den eigenen Torhüter überlupfte.SSV Paulsdorf II 2:0 (0:0) ASV Haselmühl IITore: 1:0 (47.) Michael Grosser, 2:0 (63.) Andreas Wiesneth - SR: Thorsten Pentner (TuS/WE Hirschau) - Zuschauer: 40(acaa) Zwar war noch etwas Sand im Getriebe, doch zeigte der "kleine SSV" nach drei Spielen ohne Sieg wieder ansteigende Form. Der Erfolg gegen Haselmühl war deshalb auch verdient. Nach torloser erster Hälfte besorgte der eingewechselte Michael Grosser gleich nach Wiederanstoß die wichtige Führung. Andreas Wiesneth baute diese dann nach gut einer Stunde aus. In der Folge geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr.SG Ensdorf II 2:3 (2:1) Inter Bergsteig IITore: 1:0 (17.) Thomas Gradl, 2:0 (31.) Florian Hauer, 2:1 (33.) Lucio Oesce, 2:2 (46.) Pajtim Mustafai, 2:3 (71.) Ali Mahmoud Shaker - SR: Anton Münch (Amberg) - Zuschauer: 25.(traa) In der ersten halben Stunde schien alles auf einen Erfolg der Spielgemeinschaft hinzudeuten, denn Thomas Gradl und Florian Hauer brachten ihr Team mit 2:0 in Front. Kurz darauf verkürzten die Gäste, die unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Ausgleich erzielten. Im Anschluss konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile erkämpfen, ehe Shaker Inter in Führung schoss. Die Vilstaler versuchten, das Blatt zu wenden, gefährlicher waren in der Schlussphase jedoch die Gäste mit ihren Kontern.SG Rieden II 3:4 (1:3) SG Etzenricht IITore: 0:1 (3.) Johannes Schreier, 0:2 (12.) Oktay Devrilen, 1:2 (22.) Johannes Weigert, 1:3 (28., Elfmeter) Tobias Wurmitzer, 1:4 (46.) Lukas Neumeier, 2:4 (63.) Jonas Hofrichter, 3:4 (84.) Matthias Maler - SR: Siegmund Toll - Zuschauer: 25