SV Inter Bergsteig II muss in die Relegation - SG Etzenricht II Vizemeister

Die SG Etzenricht II ist Vizemeister der Fußball-A-Klasse Süd und spielt in der Kreisklassen-Relegation, der SV Schmidmühlen II und der SC Germania Amberg II schafften den direkten Klassenerhalt - und der SV Inter Bergsteig II muss in die Relegation zur A-Klasse. Am letzten Spieltag der Saison sicherte sich die SG Etzenricht II durch einen 2:0-Sieg gegen den SV Freudenberg II den zweiten Platz hinter Meister FV Vilseck II. Konkurrent TuS Rosenberg II patzte und verlor bei der SG Ensdorf II mit 0:3.Gerechnet werden musste im Tabellenkeller. Der direkte Abstieg des FC Edelsfeld II stand bereits seit geraumer Zeit fest, die Frage, wer in die Relegation muss, klärte sich erst in einer gesonderten Tabelle mit den Resultaten der punktgleichen SV Schmidmühlen II, Germania Amberg II und SV Inter Bergsteig Amberg II in den Spielen untereinander. Das Ergebnis verkündete Spielleiter Karl Vollmer: Der SV Inter Bergsteig II belegt trotz des abschließendes Erfolges gegen die SG Gebenbach II in der Abschlusstabelle Platz 13 und muss damit in die Relegation, der SC Germania Amberg II Rang 12 und bleibt damit ebenso in der A-Klasse wie der Tabellenelfte SV Schmidmühlen II.SV 08 Auerbach II 0:1 (0:1) SV Schmidmühlen IITor: 0:1 (1.) Matthias Segerer - SR: David Berendes (1. FC Neukirchen) - Zuschauer: 30SG Rieden II 3:2 (1:1) SSV Paulsdorf IITore: 1:0 (9.) Jonas Hofrichter, 1:1 (11.) Thomas Rubenbauer, 1:2 (47.) Andreas Wiessnet, 2:2/3:2 (57./82.) Daniel List - SR: Adolf Binner (SV Raigering) - Zuschauer: 23SG Ensdorf II 3:0 (3:0) TuS Rosenberg IITore: 1:0 (13.) Jonas Reinwald, 2:0 (15.) Stefan Trager, 3:0 (29.) Julian Trager - SR: Stefan Lindner (Darmstadt) - Zuschauer: 30Inter Bergsteig II 3:2 (1:0) SG Gebenbach IITore: 1:0 (20.) Benjamin Schneider, 1:1 (57.) Jonas Vogel, 2:1 (61.) Marcus Mikalauskas, 2:2 (68.) Thomas Fischer, 3:2 (87., Elfmeter) Benjamin Schneider - SR: Andreas Basler (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 50SG Etzenricht II 2:0 (1:0) SV Freudenberg IITore: 1:0 (35.) Eigentor, 2:0 (80.) Kushtrim Mehmeti - SR: Cafer Uludag (SV Waldau) - Zuschauer: 60ASV Haselmühl II 2:0 (1:0) FV Vilseck IITore: 1:0/2:0 (25./67.) Philipp Paintner - SR: Sven Ertel (SSV Paulsdorf) - Zuschauer: 15FC Edelsfeld II 4:0 (0:0) Germania Amberg IITore: 1:0/2:0 (51./62.) Simon Ströhl, 3:0 (64.) Moritz Strehl, 4:0 (74.) Simon Ströhl - SR: Hans Gurdan - Zuschauer: 45