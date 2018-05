Ab der kommenden Saison 2018/19 übernimmt ein ehemaliger Regionalligaspieler des FC Amberg, Sven Seitz, die Herrenmannschaft des FSV Gärbershof als Spielertrainer. Nach der gelungenen Integration der Jugendspieler in die Herren hat der FSV Gärbershof die Weichen für die weitere sportliche Zukunft gestellt. "Die Jungen haben sich mittlerweile sehr gut mit den erfahrenen Spielern zusammen gefunden und bilden zunehmend eine funktionierende Einheit", so der erste Vorsitzende Siegfried Jobst. "Wir wollen nun den nächsten Schritt machen und die Mannschaft weiter entwickeln. Der FSV Gärbershof ist deshalb sehr froh über die Zusage des neuen Spielertrainers."

Sven Seitz wurde in der Jugend beim 1. FC Nürnberg (U19 Bundesliga) ausgebildet und begann seine Laufbahn bei den Herren anschließend in der Bayernliga bei der SpVgg Bayreuth. Beteiligt war er auch bei den Aufstiegen in die Regionalliga der SpVgg Weiden (2009) sowie FC Amberg (2015). Dazwischen kickte er erfolgreich in Leipzig und Halberstadt. Zurzeit spielt der 29-Jährige noch beim SV Seligenporten in der Regionalliga.Sven Seitz freut sich sehr auf seine neue verantwortungsvolle Aufgabe beim FSV Gärbershof und dem damit verbundenen Einstieg in das Trainergeschäft. Das Gelände des Vereins, die äußeren Rahmenbedingungen sowie das familiäre Umfeld haben ihn überzeugt. Auch hat er die junge entwicklungsfähige Mannschaft bereits ins Visier nehmen können. Seitz spielte stets im vorderen Mittelfeld sowie Sturm, was er auch in Gärbershof fortführen wird.Momentan schielt der FSV Gärbershof noch auf die Relegation zur Kreisklasse. Nachdem dieser Erfolg in den vergangenen Jahren mehrmals misslang, wäre es jetzt ein toller Einstieg für den neuen Spielertrainer. "Allerdings ist dies nicht die Grundvoraussetzung für mein Engagement", so Sven Seitz. Der aktuelle Trainer Peter Hilburger wird in der kommenden Saison die zweite Mannschaft übernehmen und den neuen Spielertrainer unterstützen. "Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit", erklärt Peter Hilburger.