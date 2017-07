Der FC Amberg steht auf gesunden Beinen. Dieses Bild gab der Verein bei der jüngsten Abteilungsversammlung ab. Großen Anteil daran hatte Werner Aichner. Der Abteilungsleiter verabschiedete sich nach 20 Jahren von seinem Amt.

Auf Aichner folgt Gräf

Aktive Jugendarbeit

Ehrenvorsitz für Werner Aichner "Der Kühnlein wird's schon richten", kommentierte der scheidende Abteilungsleiter Werner Aichner humorvoll. Unter dem Beifall der Mitglieder wurde er zum Ehrenvorsitzenden des FC Amberg ernannt und mit der Dankurkunde von BFV- Präsident Rainer Koch ausgezeichnet. Mit dem "Ableben" des 1. FC Amberg 1996 verloren 600 Mitglieder, darunter 260 Jugendliche ihre sportliche Heimat. Neben dem FC Stadion führte der TV 1861 Amberg in der B-Klasse 1996 ein bescheidenes sportliches Leben, das mit dem Abstieg endete. Aber der TV hatte einen rührigen Abteilungleiter: Werner Aichner.



Er sorgte in zähen Verhandlungen mit dem BFV dafür, dass die damals zwölf Jugendmannschaften des 1. FC Amberg nicht auf der Straße standen. Aichner übernahm die Jugendlichen vom Trikot bis zum Trainer. Sie konnten auf dem Gelände des TV und des ehemaligen 1. FC Amberg weiterspielen, die Spieler der 1. und 2. Mannschaft hatten sich in alle Winde zerstreut. Es war Werner Aichner in erster Linie zu verdanken, dass nach und nach der Fußball wieder ins Stadion einkehrte. Heute ist der Verein in der Jugendarbeit wieder führend, das Gelände entwickelte sich wieder zur Talentschmiede. Unter Aichners Führung marschierte der FC binnen sieben Jahren von der C-Klasse in die Landesliga, dann Bayernliga - schließlich Regionalliga. Aichner verfolgte in 20 Jahren immer eine gerade Linie, blieb finanziell im Rahmen und war stets Kamerad.



Präsident Helmut Schweiger lobte in seiner Laudatio das Engagement des Ehepaars Aichner in den höchsten Tönen: "Was ihr geleistet habt, ist nicht zu beschreiben." Es sei eine Ehre für ihn gewesen, mit "euch zusammenzuarbeiten". Schweiger erinnerte an die Anfänge 2010 der gemeinsamen Zusammenarbeit, an "eine sportlich gute Zeit, die uns kein Mensch mehr nehmen kann". Und schließlich: "Es wird schwer ohne euch, genießt euren neuen Abschnitt", sagte Schweiger. Auf einen neuen Lebensabschnitt wohl, denn bisher war der Fußball sein Leben. (e)

Offiziell ist der FC Amberg eine Abteilung des TV 1861 Amber. Doch alle 56 Mitglieder, die bei der Versammlung anwesend waren, sind mit der Situation nicht zufrieden. Die Trennung vom Dachverein ist nach wie vor das Ziel. Bei der Versammlung stand jedoch Abteilungsleiter Werner Aichner im Mittelpunkt. Nach 20 Jahren stellte er sich nicht mehr zur Wahl und beendete seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit für den TV und FC. Wie sehr diese wertgeschätzt wurde, zeigte sich deutlich: Stehend applaudierten die Anwesenden Werner Aichner für seine Arbeit. Die Lobeshymnen galten auch seiner Frau Christa, die ebenso lange Schatzmeisterin im Verein war. Für Unverständnis sorgte allerdings die Tatsache, das vonseiten der TV-Führungsriege niemand zur Verabschiedung gekommen war.Die Ära Aichner ging zu Ende, die Verbindung zum FC Amberg aber nicht. Die Mitglieder wollten ihn zumindest als Kassenprüfer behalten. Sein Rat wird nach wie vor von einer völlig neuen Abteilungsführung gefragt sein. Wolfgang Gräf ist künftig als Abteilungsleiter für Fußball und Finanzen verantwortlich. Manfred Melchner fungiert als Leiter im Leistungsbereich U 16 bis U23. Andreas Werner ist zuständig für Grundlagen und Aufbaubereich. Das Amt des Organisationsleiters und Schriftführers hat künftig Matthias Gromes inne. Matthias Hummel ist für das Scouting zuständig und Günter Dix Leiter des Ehrungswesens.Letztmalig ließ Werner Aichner die vergangene Saison Revue passieren. In der jetzigen "nicht befriedigenden Situation" sei Klassenerhalt das Ziel. Die U23 bezeichnete Aichner als unverzichtbaren Baustein im Herrenbereich, der wie die U19 erforderlich sei, um sich weiterentwickeln zu können. Große Priorität habe die Jugendarbeit im Verein, dies sei auch durch den Kooperationsvertrag mit der SpVgg Greuther Fürth dokumentiert. Zehn Junioren- und Schülerteams mit rund 200 aktiven Spielern würden derzeit die gelb-schwarzen Farben tragen. Der FC Amberg sei in der bevorzugten Lage, alle Altersklassen von den F- bis B-Junioren mit zwei Teams besetzen zu können. "Im Jugendbereich zählt der FC Amberg nach wie vor zu den führenden Vereinen in der Oberpfalz", sagte Aichner. Der FC Amberg sei in den vergangenen 20 Jahren stets betriebswirtschaftlich wie ein kleineres Wirtschaftsunternehmen geführt worden, deshalb sei auch stets erforderliches Eigenkapital vorgehalten worden, um den Spielbetrieb immer finanzieren zu können.In Sachen Jugendarbeit sagte Hauptsponsor Helmut Schweiger, er sehe "eine saubere sportliche Ausbildung als Pflicht des Vereines" an, "da stecken 100 000 Euro drin". Das sei gut angelegtes Geld. Er kündigte an: "Wir werden aber die Jugendarbeit nicht mehr für andere Vereine betreiben." Sportlich und strukturell sei in den letzten drei Jahren viel erreicht worden, die derzeitige Situation der 1. Mannschaft sei der Verjüngung geschuldet. "Wir werden mit dem Stamm weiter arbeiten, erfahrene Spieler holen und die Bayernliga erhalten", versprach Schweiger.