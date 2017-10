Sechs Athleten, acht Treppchenplätze - die Kickboxer des Taekwon-Do- und Kickboxclubs Amberg holen beim "Open-Bavaria-Cup" fünf silberne und drei goldene Pokale.

Für die Amberger Kickboxer ist der "Open-Bavaria-Cup" in Obertraubling, der seit 1988 ausgetragen wird, fester Bestandteil ihres Wettkampfkalenders. Christian Eilles (Leichtkontakt bis 35 kg) kämpfte technisch einwandfrei, platzierte seine Schläge und Tritte gut, letztlich unterlag der Zehnjährige dem deutlich größeren Gegner und holte Silber. Der 13-jährige Dustin Kirschner startete hochmotiviert in der Kategorie Leichtkontakt (bis 65 kg). Es war trotz Verwarnungen ein sehr fairer Kampf mit gezielten Körper-Kicks und Punches. Die Entscheidung der Referees fiel sehr knapp zugunsten des Gegners aus. Aziz Yusef war - jeweils im Vollkontakt - zweimal am Start. Zunächst holte sich der 18-Jährige in der Gewichtsklasse unter 70 kg Gold. Anschließend wagte er sich auch an die nächsthöhere Gewichtsklasse. Sein Gegner brachte 13 kg mehr auf die Waage und machte von Anfang an starken Druck. Den Zuschauern wurden spannende Kampfszenen geboten. Aziz Yusef hielt den Angriffen stand, umging die gegnerische Abwehr einige Male und setzte geschickt Tritte und Faustschläge. Dafür wurde er schließlich mit Silber belohnt.Yusefs Trainingspartner Share Mahaveer Hanuman holte sich ebenfalls Edelmetall: In der Kategorie Vollkontakt bis 65 kg gab es den Goldpokal. Bruno Francisco Müller trat im Vollkontakt in der Gewichtsklasse bis 70 kg an, setzte sein Können geschickt ein und wurde in einem konditionell fordernden, technisch hochwertigen Finale Zweiter.Auch Stefan Weiß war doppelt erfolgreich: Im Vollkontakt über 89 kg holte er den ersten Platz, in der Kategorie Leichtkontakt über 89 kg traf er dann im Finale auf einen technisch absolut gleichwertigen Gegner. Publikum und Schiedsrichter sahen durchweg saubere Kampftechniken. Ausschlaggebend war letztendlich ein Fünkchen mehr Kondition des Gegners. Stefan Weiß unterlag nur ganz knapp und landete auf dem zweiten Platz.Kickbox-Trainer Ali Dayekh war sehr zufrieden mit diesem Resultat. In seiner Kampfsport-Schule wird nun speziell für die anstehenden Gürtelprüfungen trainiert, um das anspruchsvolle Prüfungsprogramm zu meistern.