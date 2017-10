Die bayrischen Meisterschaften der Männer und Frauen im Boxen fanden in Feuchtwangen statt. Der BC Amberg stellte drei Teilnehmer und kehrte mit zwei Meister- und einem Vizemeistertitel heim. Der 24-jährige Zeitsoldat Alexandros Bochtis (64 kg/27 Kämpfe) setzte sich im Viertelfinale gegen den Eichstätter Richard Oguns (Fränkischer Meister) durch und gewann nach Punkten.

Bochtis, der seit zwei Jahren in Amberg wohnt und trainiert und bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr ist, bekam im Halbfinale einen ordentlichen Brocken vorgesetzt. Daniel Jaß vom TSV 1860 München ist Bundesligaboxer und hat 122 Kämpfe vorzuweisen, mit schon reichlich internationaler Erfahrung. Die erste Runde ging dann auch an den bayrischen Vorjahresmeister. Von Trainer Ruslan Schönfeld in der Ringpause gut eingestellt, kam Bochtis in der zweiten Runde wesentlich besser mit dem Rechtsausleger zurecht, suchte den Infight und kam so zu guten Leberhaken und Kopf-Körper-Kombinationen. Der Münchner wusste sich nicht mehr anders zu helfen und spuckte zweimal den Mundschutz aus, um Zeit zu gewinnen. Trotzdem: Klarer Punktsieg für Bochtis. Im Finale war Bochtis das Glück hold. Sein Gegner, Benedikt Volland, vom 1. FC Nürnberg verletzte sich im Semifinale so stark, dass er nicht mehr antreten konnte.Andrej Merzliakov, der bereits vor einer Woche beim 26. Internationalen Chemnitzer Boxturnier (Teilnehmerfeld aus zehn Nationen) den ersten Platz belegte, hatte sich dort einen Schnitt am rechten Auge zugezogen. Dementsprechend umsichtig musste er bei der Bayrischen Meisterschaft zu Werke gehen. Pech hatte er dann noch bei der Auslosung. Daniel Filipovic vom MTV München ist ein unbequemer Gegner, der immer den Infight sucht. Bei einer seiner Attacken traf er wieder den gerade mal so verheilten Cut. Merzliakov gewann dieses Viertelfinale und war danach mit Trainer Ruslan Schönfeld damit beschäftigt, die blutende Wunde bis zum nächsten Tag zum Stillstand zu bringen.Am Sonntag standen noch zwei Kämpfe bevor. Normalerweise ist im Amateurboxsport nur ein Kampf pro Tag vorgesehen. Im Halbfinale bekam der 24-jährige Amberger den gleichaltrigen Remigiusz Syska zugelost. Syska, der Heimvorteil genoss und vom Publikum stark unterstützt wurde, versuchte Merzliakov im Infight beizukommen. Der Amberger wusste dies zu verhindern und zeigte Boxkunst vom Feinsten. Merzliakov nutzte die ganze Palette seines Schlagrepertoires und brachte Syska an den Rand eines vorzeitigen Abbruchs. Die Schnelligkeit seiner Beine ließen es nicht mal zu, dass der Feuchtwanger die Deckung traf. Es war der beste Kampf des Turniers.Wesentlich unspektakulärer verlief das Finale. Es fiel unter die Rubrik "Arbeit, die getan werden muss". Den Bad Windsheimer Matthias Büchner (27 Jahre) kannte Merzliakov schon von vorhergehenden Begegnungen und wusste wie man ihn zu nehmen hat. Ein glatter Punktsieg, der ihn, genauso wie Bochtis, zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft (vom 4. bis 9. Dezember) in Lübeck berechtigt.Lorena Schmid (21 Jahre/48 kg/21 Kämpfe), die Vize bei der bayrischen Meisterin wurde, darf gleichfalls in zwei Wochen zur Deutschen Meisterschaft der Frauen nach Cottbus.Am Samstag, 7. Oktober, geht es für sieben Amberger Faustkämpfer nach Klingenthal. Es haben auch tschechische Teilnehmer zugesagt, so dass man auch internationale Erfahrung sammeln kann.