Der Basketballbezirk Oberpfalz hat 16 neue Schiedsrichter: Die Kandidaten im Alter von 13 bis 22 Jahren bestanden alle den Basis-Lehrgang in der Amberger Erasmushalle.

Die Teilnehmer unter der Leitung des Schiedsrichter-Referenten der Oberpfalz, Chris Noll (Regensburg) und Matthias Wolf, dem Sportreferenten der Oberpfalz, mussten sich zuerst einige wichtige Theoriethemen aneignen, bevor sie ihre Pfeife überreicht bekamen. Das neue "Sportgerät" wurde dann auch gleich in mehreren Übungen in der Halle ausprobiert, um die ersten Erfahrungen mit ihm zu machen.Nach der Praxiseinheit ging es dann nochmal zurück in den Lehrsaal, um die Theorie weiter zu vertiefen. Am Sonntagvormittag ging es nach einigen Videosequenzen des vergangenen Tages dann direkt in die Halle zum "5 gegen 5", um das erworbene Wissen in die Tat umzusetzen.Nach einer weiteren Theorieeinheit im Klassenzimmer sowie der theoretischen Prüfung wurde in die Halle bei einem "richtigen" Basketballspiel die praktische Prüfung abgelegt. Als Abschluss wurde den 16 neuen Basis-Lizenz-Schiedsrichtern ihr persönliches Ergebnis aus der schriftlichen Prüfung mitgeteilt und die Basis-Lizenz erteilt.Lehrgangsleiter Chris Noll wünschte den neuen Schiedsrichtern im Bezirk Oberpfalz zum Abschied jederzeit "einen guten Pfiff" und wies darauf hin, dass der Bezirk Oberpfalz als nächsten Schritt "D-Lehrgänge" anbietet.Die 16 Teilnehmer kamen von der DJK Neustadt, TB Weiden, ATSV Tirschenreuth, FC Tegernheim, Regensburg Baskets und drei vom TV Amberg: Johannes Birkmann, Eduard Heidenreich und Michael Springer.