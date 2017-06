Raigering. Ein Titel fehlt im Trophäenschrank der Alte Herren des SV Raigering: die Deutsche Meisterschaft. Nach dieser Krone - wenn auch nur bei einer inoffiziellen Meisterschaft - greifen die Panduren an diesem Wochenende. Der Europäischen Oldie Fußball Sportverein (EOFS) und der SV 1903 Kottengrün sind in diesem Jahr Ausrichter des Deutschen Altherren Supercups Ü32. Am 16. und 17. Juni werden sich die Teams im Vogtland messen. Der SVR ist als zweiter bayerischer Vertreter mit von der Partie, da der FC Bayern als Titelverteidiger das Ticket bereits in der Tasche hatte.

Insgesamt 40 Vereine aus ganz Deutschland kämpfen um die Krone des inoffiziellen Deutschen Meisters der Ü32 des Jahres 2017. Nach einem hervorragenden zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im Oktober 2016 erfuhren die Panduren überraschend kurz darauf, dass man sich mit diesem Resultat für die Deutsche Meisterschaft im Vogtland qualifiziert hatte. Bereits zum 12. Mal findet dieses Turnier statt, bei dem nicht nur die Landessieger der einzelnen Bundesländer und Verbände um den Sieg spielen. Auch ehemalige erfolgreiche Vereine sowie frühere Ausrichter erhalten eine Einladung, eine sogenannte "Wildcard", zur Teilnahme an diesem Event.Schon seit einigen Jahren hat der Veranstalter EOFS das Bestreben, mit der Sammlung vieler Unterschriften den DFB davon zu überzeugen, diese Veranstaltung als offizielle Deutsche Meisterschaft der A-Senioren anzuerkennen, da es eine solche in dieser Altersgruppe noch nicht gibt.Die Gruppenspiele finden auf sechs verschiedenen Sportstätten statt und auch das gesamte Drumherum verspricht eine großartige Veranstaltung. Der Ausrichter spricht nach dem Skisprung-Weltcup in Klingenthal vom zweitgrößten Sportevent der Region im Jahr 2017. Die Raigeringer Männer um Coach Simon Gräß reisen ambitioniert zu diesem einmaligen Erlebnis an, ohne sich irgendwelche Ziele zu stecken. Dafür sind die Teams und deren Stärken den Panduren zu unbekannt. Lediglich den Titelverteidiger kennt man aus dem bayerischen Finale und dort zog man mit einer achtsamen Leistung und 0:1-Niederlage nur knapp den Kürzeren. Die Gruppengegner sind allesamt unbekanntes Terrain (SV Broizem, FV Preußen Eberswalde, VfL Lohbrügge, TSV Krefeld-Brockum).Mit dem SV Broitzem hat man auch einen ehemaligen Gewinner des Turniers (2008) bereits in der Vorrunde als Gegner. Das Weiterkommen in die nächste Runde wäre für AH-Manager Alex Koppitz bereits ein schöner Erfolg. Hauptziel bleibt jedoch, die Oberpfalz auf dieser Bühne würdig zu vertreten.___Weitere Informationen: