Am 23. Juli Kart-Slalom im Freihölser Forst

Die Kart-Junioren des NAC Amberg fiebern dem 26. und 27. Kart-Slalom des Neuen Automobil-Club Amberg im NAVC entgegen. Das hat einen Grund.

Denn die Slalomwettbewerbe am Sonntag, 23. Juli, finden auf der Heimstrecke im Freihölser Forst statt -und da wollen sie die ganz schön mächtige Konkurrenz aus ganz Bayern kräftig aufmischen und ihr das Siegerpodest streitig machen.Der NAC Amberg schreibt den 26. und 27. Kart-Slalom als Doppelveranstaltung aus, denn die beiden Rennen werden getrennt gewertet und es gibt zweimal Punkte für die Bayerische und die Nordbayerische Amateur-Kart-Slalom-Meisterschaft, das NAVC-Sportabzeichen und die Motorsportspange des NAVC-Landesverbands Nordbayern. Ausgeschrieben sind die kleinen Klassen für die Geburtsjahrgänge 2005 bis 2009, die mit 80-ccm-Comer-Motoren fahren, in der Klasse 20 sogar mit 200-ccm-Honda-Motoren. Die Klassen 16, 17 und 20 starten auf der gut 300 Meter-Bahn. Bei den großen Klassen, die Jahrgänge 2004 und älter, wird der Parcours auf der Kart-Bahn auf fast 1000 Meter verlängert, somit drei Runden in der Kart-Bahn. Die Klassen 18a bis Klasse 22 fahren mit 100-ccm-Yamaha-Motoren, die fast erwachsenen Fahrer sogar mit 400-ccm-Honda-Motoren.Der Slalom-Parcours ist mit Pylonen und Reifen verengt und wer zu schnell unterwegs ist und Pylone abräumt oder nur aus ihrer Markierung verrückt, bekommt Strafsekunden auf die tatsächlich gefahrene Zeit hinzuaddiert. Die Zeitnahme erfolgt auf die tausendstel Sekunde. Der Zeitplan sieht ab 8.30 Uhr die Wertungsrennen vor, wobei jeder Teilnehmer einen ungezeiteten Trainingslauf und zwei gezeitete Wertungsläufe hat, von denen aber nur der bessere für das Endergebnis zählt.