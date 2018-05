Raigering. Sie beherrschen den Strafraum: Fußball-Torhüter. Früher übten die Schlussmänner ganz normal im Fußballtraining mit. Beim Torschuss und im Abschlussspiel stellten sie sich dann in ihren "Kasten". Doch mittlerweile gewinnt das individuelle Training der Keeper immer mehr an Bedeutung. Innerhalb der Kampagne "Pro Amateurfußball" bietet der Bayerische Fußball-Verband seinen Vereinen verschiedene Praxisschulungen für die Altersklassen U15 bis U19 an. Dazu zählt auch ein Torwarttraining dazu.

Am Dienstag, 15. Mai, ab 18.15 Uhr findet beim SV Raigering (Am Pandurenpark 2, 92224 Amberg) eine Demotrainingseinheit "Torhütertraining für D- bis A-Junior(inn)en" statt. Die kostenlose Schulung dauert etwa drei Stunden und besteht aus einem Praxis- und einem Theorieteil. Am Praxisteil nehmen vier Torhüter des gastgebenden Vereins teil. Mit ihnen werden verschiedene Übungen in der Praxis direkt demonstriert und mit den anwesenden Trainern und Betreuern direkt auf dem Platz besprochen. Dabei werden Übungen aus den Teilbereichen fußballtechnische Torwartübungen plus Stellungsspiel, torwarttechnische Grundlagen Standzone, Torwarttechnik Kippzone sowie Beinarbeit, Bewegungsabläufe und Doppelaktionen demonstriert. Im Anschluss folgt im Vereinsheim eine Nachbesprechung. Anmeldung per E-Mail an proamateur@bfv.de