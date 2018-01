Beim Fußball-Kreistag am Montag, 29. Januar, in Amberg stellen sich die amtierenden Funktionäre nahezu komplett zur Wiederwahl. Zudem auf der Tagesordnung: eine Reform des Einsatzes von Spielern. Und es geht ums Geld. Genauer: Um rund 1,5 Millionen Euro.

Fußballkreis Amberg/Weiden mit 133 Vereinen Anzahl Mannschaften



Herren: 241 (25 SGs)



A-Junioren: 68 (34 SGs)



B-Junioren: 41 (22 SGs)



C-Junioren: 89 (43 SGs)



D-Junioren: 79 (37 SGs)



E-Junioren: 102 (32 SGs)



F-Junioren: 93 (30 SGs)



Juniorinnen: 29 (6 SGs)



Frauen Freizeit: 44 (10 SGs)



Gesamt: 803 (242), davon 9 Vereine ohne Spielbetrieb

Amberg/Weiden. Der Fußballkreis Amberg/Weiden richtet sich beim Kreistag am Montag im ACC in Amberg für die kommenden vier Jahre neu aus. 113 von 124 Vereinen, die im Kreis Mannschaften im Spielbetrieb haben, sicherten ihr Kommen zu. Rund 260 stimmberechtigte Vereinsmitglieder sind angemeldet, rund 100 fehlen noch."Ich hoffe, dass der eine oder andere Verein sich noch rührt und die Chance wahrnimmt, sich für die nächsten vier Jahre mit einzubringen", sagt Albert Kellner. Der Kreisvorsitzende und Kreisspielleiter in Personalunion stellt sich zur Wiederwahl, ebenso wie Georg Müllner als Kreisbeauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball. Klaus Meier (bisher Jugendgruppenspielleiter Amberg Weiden) soll Wolfgang Schötz als Kreisjugendleiter beerben. Bestätigt werden soll der bereits gewählte Thomas Gebele als Kreis-Schiedsrichterobmann, Lorenz Gebert vom BFV-Präsidium erneut als Kreis-Sportgerichtsvorsitzenden berufen werden. Und Christoph Kellner könnte Karl Bauer als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter beerben.Amberg/Weiden ist der 14. Kreis, den BVF-Präsident Dr. Rainer Koch besuchen wird auf seiner Tour durch den Freistaat. Und bei dem er in seiner Rede unter anderem auf fehlende 1,5 Millionen Euro eingehen wird, die der Fußballverband für Zukunftsprojekte benötigt. Investitionen, die der BFV nicht aus den laufenden Einnahmen bestreiten kann. Die 4600 Fußballvereine in Bayern sollen je zehn Euro pro Monat zusätzlich bezahlen, um einen Teil der Summe, rund 500 000 Euro, zu bestreiten.Ein weiterer Schwerpunkt bestimmt den Kreistag, der um 19 Uhr beginnt: Ein Meinungsbild über den § 34, der den Einsatz von Spielern in zweiten Mannschaften regelt und eines über den Einsatz von A-Junioren in Herrenmannschaften.Am Montag stimmen die Vereine darüber ab, das Ergebnis wird beim Bezirkstag am 12. März - ebenfalls in Amberg - vorgelegt. Eine Entscheidung trifft dann der Verbandstag am 4. und 5. Mai in Bad Gögging. "Alle Kreise bisher mit Ausnahme von Regensburg wollen den Paragraf 34 in der Form behalten", erklärt Kellner, der gespannt ist auf die Abstimmung in Amberg. Bei den Junioren möchte die Mehrheit zu einem Modell zurückkehren, das bis 2014 Gültigkeit hatte: Demnach sollen alle A-Junioren, die 18 Jahre als sind, in Herrenmannschaften spielen dürfen. Aktuell darf das nur der ältere Jahrgang der A-Junioren, egal, wie alt einer ist.