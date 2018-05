Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte holt der BSK Hannover-Seelze den deutschen Mannschaftstitel im Boxen. Mit dabei im Meisterteam ist auch Andrej Merzliakov. Der Amberger bekommt von BSK-Chef Artur Mattheis ein besonderes Lob.

Nachdem Andrej Merzliakov vor einer Woche in den Bundesliga-Play-offs seinen Gegner, die aktuelle Nummer eins Silvio Schierle vom Nordhäuser SV, deklassierte, legte er im Rückkampf nach. Vor heimischem, also Hannoveraner Publikum, das begeistert mitging, traf der Amberger auf den gebürtigen Armenier Gevorg Kalashyan, der vor zweieinhalb Jahren auch schon deutscher U-18-Vizemeister war. In dem mit 1000 Zuschauern ausverkauften Autohaus eines Kfz-Händlers zeigte Merzliakov zum Abschluss der Saison nocheinmal, was er alles kann. Und das ist eine ganze Menge. Für Teammanager Artur Mattheis von BSK-Hannover-Seelze war der Amberger die Entdeckung der Saison. Und: "Ihm traue ich im deutschen Boxen eine ganz große Zukunft zu."Schwere Treffer schon zu Beginn der ersten Runde knacksten den aus dem SV Boxring Bernburg hervorgekommenen Kalashyan an. Nicht nur physisch. Auch psychisch wirkte der Kontrahent aus Sachsen-Anhalt angeschlagen und verkrampft. In der Hoffnung, einen Lucky Punch zu landen, warf er sich Merzliakov entgegen. Damit war dem Amberger Fitnesskaufmann nicht beizukommen.In der zweiten Runde forcierte Merzliakov das Tempo und Kalashyan musste zweimal angezählt werden, nachdem er bereits in der ersten Runde angezählt worden war. Kalashyans vorhersehbare Attacken wusste Merzliakov zu kontern, beziehungsweise zu meiden. Eine Links-Rechts-Kombination brachte Kalashyan wieder ins Wackeln und der Ringrichter beendete im Sinne aller Beteiligten das Kampfgeschehen. Nach 2:30 Minuten hieß es RSC (Referee stopped contest). Als Einlage für das Publikum lief Merzliakov auf den Händen durch den Ring.Den 14:8-Erfolg gegen den Nordhäuser SV halfen wie schon vor einer Woche die beiden anderen bayerischen Teammitglieder von Hannover-Seelze, Magomed Schachidov (Weltergewicht) aus München, und Raman Sharafa (Bantamgewicht) aus Eichstätt, zu vervollständigen. Dieser deutsche Mannschaftsmeistertitel ist ein Novum in der Vereinsgeschichte des BSK Hannover-Seelze, auf den Artur Mattheis 25 Jahre warten musste. Gefeiert wurde mit Freibier für die Zuschauer und einer Torte in Form eines Boxrings für die Trainer und Boxer.