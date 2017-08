Allersberg/Amberg. (mzi) Der BC Amberg und der 1. FC Nürnberg traten in Allersberg im Boxen gegeneinander an. Der Vergleich endete vor 400 Zuschauern mit einem 10:6 zugunsten der Amberger. Beide Vereine hätten keine komplette Staffel stellen können und verstärkten sich mit auswärtigen Faustkämpfern.

Kirill Burbach bestritt als Kadett einen der Vorkämpfe und musste sich mit Michael Dick messen, den er bereits einige Male besiegte. So auch dieses Mal. Dick wurde, trotz tapferer Gegenwehr und vereinzelter Treffer, seinem Gegner zu keiner Zeit gefährlich. Einige gute Distanzkombinationen brachten Burbach schließlich den Sieg.Manuel Propp blickt zwar auf 16 Kämpfe zurück, bestritt aber nun seinen ersten für den BC Amberg. In seiner Halbschwergewichtsklasse (bis 81 kg) traf der 19-Jährige auf den gebürtigen Iraner Abbas Abdolmohammadi. Für ihn stehen drei Kämpfe für den FCN zu Buche - alle drei vorzeitig gewonnen. Allerdings hat der 26-jährige Abdolmohammadi bereits deutlich mehr Kämpfe auf dem Buckel, denn er war iranischer Kickboxmeister.Der Nürnberger versuchte auch hier kurzen Prozess zu machen und legte los wie die Feuerwehr. Ein wahrer Hagel an Schlägen prasselte in der ersten Runde auf den dreieinhalb Kilo leichteren Propp ein. Das Trainerduo überlegte, das Handtuch zu werfen. Da die Schläge fast durchweg nur auf die Deckung gingen und Propp völlig unbeeindruckt blieb, verzichteten sie darauf. Es folgten schöne Kombinationen des Ambergers. So mancher Leberhaken nahm dem Wahl-Franken die Luft. Es folgten Verwarnungen des Ringrichters gegen den Nürnberger. Die Schiedsrichter honorierten die Wende im Kampf und sprachen am Ende Propp den Sieg zu.Danach folgte im Mittelgewicht der Kampf von Top-Favorit Andrej Merzliakov. Ihm hatten die Nürnberger den Koblenzer Karl Sahakjan entgegengestellt. Der sechs Jahre ältere, gebürtige Armenier versuchte Merzliakov im Infight zu bezwingen. Der Amberger ließ sich darauf ein, auch wenn Trainer Ruslan Schönfeld das nicht gut fand und mehr Distanz von seinem Schützling forderte. Sahakjan musste viele Treffer einstecken, hielt zwar bis zum Ende durch, verlor aber nach Punkten.