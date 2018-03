Amberger Halbmarathon am 15. April - Anmeldung möglich

Am 15. April um 10.15 Uhr erfolgt der Startschuss zum 24. Amberger Halbmarathons - der Beginn des traditionellen Oberpfälzer Laufsommers. Sowohl für Hobbyjogger als auch für ambitionierte Läufer. Diese nutzen den Lauf gerne als Generalprobe für einen der "großen" Marathons, wie den in Hamburg Ende April.

Das größere Feld allerdings bilden die Läufer, die sich ohne großen Aufwand (wieder) an einen längeren Lauf heranwagen. Bernd Stief, der Chef von CIS Amberg, lädt auch diejenigen ein, für die 21,1 Kilometer noch zu viel ist: "Wem der Halbmarathon zu lang ist, kann auch auf der 10-Kilometer-Distanz dabei sein." Dieser startet 15 Minuten vor dem Halbmarathon um 10 Uhr. Seit Jahren steigen bei diesem Lauf die Teilnehmerzahlen, was deutlich für dessen Attraktivität spricht. Diejenigen, die schon öfter dabei waren, müssen sich etwas umgewöhnen: Start ist nicht mehr beim Siemens-Parkplatz, sondern beim FC-Stadion. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Dultplatz. Gelaufen wird nur innerhalb des Landesgartenschaugeländes.Zwei Runden für die 10-Kilometer-Läufer und vier Runden für die Halbmarathonis. Dazu Bernhard Saurenbach, vom Mitorganisator ESV Amberg, der für die neue Streckenführung verantwortlich ist: "Die Strecke ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern sehr schnell ohne Steigungen und amtlich vermessen, was für die Ambitionierten wichtig ist." Er freut sich, dass es ihm gelungen ist, bei dieser Veranstaltung auch die bayerischen Meisterschaften im Halbmarathon austragen zu dürfen. Dieser spannende Mix zwischen Hobbyläufern und Zeitenjägern lässt viele Teilnehmer erwarten. Anmeldungen im Internet auf den Seiten von CIS Amberg und ESV Amberg.