Zunächst im griechischen, dann im freien Stil: Die Ringer des RC Bergsteig Amberg sammelten bei den Bezirksmeisterschaften fleißig Medaillen. Bei den Titelkämpfen im griechischen Stil (ohne Beinangriffe) in Untergriesbach waren 125 Athleten am Start, vom RC Bergsteig fünf Männer und zwölf Jugendliche. Sie zeigten sich von ihrer besten Seite und brachten sechs Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen mit nach Hause. Ein großes Lob verdiente sich der junge Ilja Serebrennikov, der erst seit einem Jahr im Verein aktiv ist und jetzt in beiden Meisterschaften alle Kämpfe gewann. Medaillenplätze der Amberger Ringer bei der Bezirksmeisterschaft im griechischen Stil:

E-Jugend: 1. Richard Findling (27 kg). D-Jugend: 1. Andreas Becker (25 kg), 1. Ilja Serebrennikov (29 kg), 1. Saleh Aliev, 2. Taleh Aliev, 3. Leonard Rupp (alle 34 kg), 1. Nikita Zorn (42 kg). C/B-Jugend: 3. Roman Leifridt (58 kg), 3. Erwin Findling (63 kg), 3. Artur Morasch (71 kg), 1. Alexander Maurer (80 kg).Bei der Bezirksmeisterschaft im freien Stil in Riedenburg konnten sich 14 Jugendlichen und vier Herren aus Amberg unter den 124 Teilnehmern beweisen. Ihre Ausbeute: Acht erste, vier zweite und ein dritter Platz.Hervorzuheben sind die Kämpfe des 65 Kilogramm schweren Vladimir Lukaschewitsch, der bei den Herren alle seine Gegner durch technische Überlegenheit (zehn Punkte Vorsprung) oder einen Schultersieg in den ersten Runde souverän besiegte und dabei keinen einzigen Punkt hergab. Medaillenplätze der Amberger Ringer bei der Bezirksmeisterschaft im freien Stil:E-Jugend: 1. Peter Prestel (23 kg), 1. Richard Findling (27 kg). D-Jugend: 1. Andreas Becker (25 kg), 1. Ilja Serebrennikov (29 kg), 1. Taleh Aliev, 2. Leonard Rupp, 3. Saleh Aliev (alle 34 kg), 1. Nikita Zorn (42 kg). C/B-Jugend: 2. Adam Leifridt (50 kg), 1. Roman Leifridt, 2. Erwin Findling (beide 63 kg). Herren: 1. Vladimir Lukaschewitsch (56 kg), 2. Alexander Maurer (74 kg).Die Mannschaft des RC Bergsteig Amberg bereitet sich nun auf die bayerischen Meisterschaften vor, die bei der Jugend Anfang Februar und bei den Herren Anfang Mai auf dem Turnierkalender stehen.