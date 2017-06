Die Organisation ist perfekt. Alles passt. Und auch einen neuen Rekord vermeldet die 14. Amberger Running Night. 486 Athleten überqueren diesmal die Ziellinie.

Da war die vertraute Stimme von Thomas Bärthlein als Moderator der 14. Running Night in Amberg. Da war Oberbürgermeister Michael Cerny, der die Läufe auf die Strecken schickte. Da war aber auch Bürgermeisterin Brigitte Netta, die sich zwischendurch noch liebevoll um eine Schwächepatientin kümmerte und da waren auch heuer wieder die für den SWC Regensburg startende Maria Kerres und Nicole Gundel vom CIS Amberg, die souverän die ersten Plätze der Damenwertung unter sich ausmachten.Auch für Alexander Rosner vom TuS Schaittenbach war es ein guter Tag. Er überquerte bereits nach 35:24,50 Minuten noch locker über den roten Teppich sprintend die Ziellinie vor dem Amberger Rathaus. Gleich von Anfang war er stark dabei. Bereits nach der ersten, von insgesamt vier Runden über 2,5 Kilometer begann er strategisch Stück für Stück seine Führung auszubauen.Etwas Unruhe war zu Beginn der Running Night zu spüren, als ein paar Regentropfen fielen. Aber Bärthlein als erfahrener Wetterprophet gab Entwarnung geben. Die Regenwolken verzogen sich schnell hinter den Mariahilf-Berg.Gefreut haben sich Skiclub-Chefin Eveline Süß und ihr Vorgänger Richard Lobenhofer dass heuer die Beteiligung wieder etwas zugenommen hat. Im Jahr 2016 waren es 438 Läufer, die die Ziellinie überquert hatten. Heuer waren es 468 Athleten: 266 männliche und 202 weibliche Starter. 46 davon gehörten dem Schülerbereich U8 an. 62 kamen aus dem Bereich U10/U12 und in den Klassen U14/U16 waren es 25 Teilnehmer. 175 Läuferinnen und Läufer waren auf der Fünf-Kilometerstrecke beim Benefizlauf am Start und beim Hauptlauf über 10 Kilometer zählte man 160 Starter. Sogar den roten Teppich hatte man im Zieleinlauf ausgerollt, der ansonsten nur Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Unter frenetischen Anfeuerungsrufen und Klatschen entlang der Laufstrecke wurden die Teilnehmer förmlich Richtung Ziel getragen. Da waren auch die 10 000 Pflastersteine kein Hindernis.Die Laufschnellsten in der Bambiniwertung über 500 Meter waren Niklas Kohl vom VFTN Kirchenreinbach und Laura Willy (vereinslos). Über 1,6 Kilometer dominierten bei den Schülern (U10) Mikael Bothner vom SCMK Hirschau und Sanna Schramm aus Chemitz. In der U 12 waren Konstantin Franz von der TG Landshut und Melissa Huklendahl aus Regensburg die Schnellsen.Die U14-Wertung ging an Luca Buckenberger vom CIS Amberg und Annika Schneider von der Skivereinigung. Die Schülerläufe in der U16 gewannen Leon Gerbert vom CIS Amberg und Aiona Windisch vom Lauftreff Poppenricht. Die Jugendwertung U18 ging an Julia Schmidbauer von der Skivereinigung.___Bildergalerie im Internet: