Christian Hartmann- Herrmann ist leidenschaftlicher Schwimmer und hat es auf Meerengen abgesehen. Jetzt hat er die Straße von Bonifacio durchquert. Für die 18 Kilometer war er 5:25 Stunden im offenen Meer. Doch nicht immer lief alles so glatt.



Von Markus Doschat

Fast perfekte Bedingungen

Nächstes Ziel: Ärmelkanal

Es war gerade 6.30 Uhr, als sich zwölf ehrgeizige Schwimmer vor Bonifacio (Korsika) in das Mittelmeer stürzten. Ihr Ziel: das etwa zwölf Kilometer entfernte Sardinien. Unter den Wagemutigen war neben Engländern, Schweizern und Italienern auch der Amberger Christian Hartmann-Herrmann, der bereits auf mehrere solcher Langstrecken zurückblicken kann. Nach der Straße von Gibraltar 2008, gehört die Bezwingung des Belts zwischen Fehmarn und Dänemark 2014 zu den Höhepunkten seiner Freiwasser-Karriere. Jetzt kann der 51-Jährige vom Club-Intersport Amberg eine weitere Meerenge auf seiner Liste abhaken.Angefangen hat alles bei einem Italienurlaub. Zur alljährlichen Coppa Byron, zu Ehren des berühmten Schriftstellers Lord Byron, trafen sich im italienischen Lerici Schwimmer aus aller Welt, um den Golf von La Spezia nach Porto Venere zu durchqueren. Hartmann war sofort begeistert und beschloss, selbst am Wettbewerb teilzunehmen. Nach seinem ersten 1996 ist er mittlerweile neun Mal an den Start gegangen. "Die acht Kilometer der Coppa reizen einen irgendwann nicht mehr so. Ich wollte auch mal was anderes ausprobieren", erklärt der Amberger die nun größeren Herausforderungen."Im offenen Meer zu schwimmen ist schon was anderes als im Swimming-Pool", scherzt Hartmann. Im Freiwasser hänge sehr viel von den äußeren Bedingungen ab. Wassertemperatur, Wetter, Strömung, Tier- und Pflanzenwelt - all das nimmt Einfluss auf das sportliche Unterfangen. "Manchmal fährt man auch wieder heim, ohne geschwommen zu sein", berichtet der leidenschaftliche Wassersportler. Bei seiner neuesten Unternehmung hat fast alles gestimmt. Und das musste es auch, denn die Straße von Bonifacio ist ein Naturschutzgebiet und kann nur an einem Wochenende im Jahr für Schwimmer freigegeben werden.Bei 22 Grad Wassertemperatur begab sich Hartmann auf die 18 Kilometer. Während die anderen elf Schwimmer teilweise in Teams unterwegs waren, ging es der Amberger alleine an. "Es schweißt zusammen und motiviert zusätzlich, wenn auch andere mit dabei sind", beschreibt der Extremsportler seine Erfahrungen. Ein Beiboot begleitete den Schwimmer die ganze Strecke über - damit Rettung gleich in der Nähe ist, falls etwas schiefgehen sollte, und um unterwegs mal kurz Pause machen zu können. Bei längeren Distanzen ist es wichtig, oft Flüssigkeit und Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, um bei Kräften zu bleiben. Nach erfolgreichem Start musste Hartmann bei ungefähr halber Strecke einen Rückschlag hinnehmen. Eine Entzündung im Hals ließ ihn fast aufgeben. Zugezogen hatte er sich die durch das extrem salzige Meerwasser zwischen Korsika und Sardinien. Doch nach fünf Stunden und 25 Minuten erreichte der 51-Jährige schließlich sein Ziel.Zurück in der Heimat, feierte der erfolgreiche Bonifacio-Bezwinger erst einmal ordentlich mit Freunden und Bekannten. Sein nächstes Ziel hat er auch schon ins Auge gefasst: "Der Ärmelkanal ist der Mount Everest der Langstreckenschwimmer. Den zu durchschwimmen, ist noch mein großes Ziel." Für Sportler, die überlegen, auch eine Meerenge zu durchqueren, hat er einige Tipps parat: "Man muss mental stark sein und es unbedingt machen wollen. Unerlässlich ist eine ausführliche und kontinuierliche Vorbereitung und auch danach muss man in Form bleiben." Hartmann trainiert das ganze Jahr über. Nur in den kalten Monaten zieht er seine Bahnen in öffentlichen Bädern. Sobald es das Wetter zulässt, begibt er sich wieder ins Freiwasser.