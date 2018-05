American Football: Amberg siegt in Ansbach

Zum zweiten Spiel der Landesliga 2018 im American Football traten die Amberg Mad Bulldogs auswärts beim Bayernliga-Absteiger Ansbach Grizzlies an. Obwohl die Ansbacher ihre ersten beiden Saisonspiele gegen die Nürnberg Rams II und die Weiden Vikings verloren, war klar, dass man auf einen sehr erfahrenen Gegner trifft, der einem alles abverlangen wird. Und so kam es auch. Die Bulldogs punkteten zwar sehr früh im ersten Viertel, konnten dann aber lange Zeit nur zusehen, wie die Ansbacher einen Touchdown nach dem andern erzielten, was zu einem Halbzeitstand von 16:6 führte.Bis zum Ende des Dritten Viertels konnte keine der beiden Seiten punkten und die Gäste verloren schon fast die Hoffnung. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Erst punktete Daniel Malotta durch einen Safety und Amberg verkürzte dadurch auf 16:8. Dann erzielte der Quaterback der Mad Dogs einen Touchdown und verwandelte auch die Extrapunkte, was zu einem Zwischenergebnis von 16:16 führte. Die Grizzlies schliefen allerdings nicht, sondern konterten direkt mit einem langen Lauf und gingen somit wieder in Führung. Es stand nun 24:16 und die Uhr zeigte nur noch wenige Minuten Spielzeit an.Die Amberger bäumten sich noch einmal auf und marschierten diesmal über das ganz Feld, um sich ihre Punkte zu holen, was auch gelang. Wenige Sekunden vor Spielende stand es somit 24:24. Doch jetzt waren die Grizzlies wieder am Zug. Durch einen abgefangenen Ball brachten sich die Bulldogs direkt wieder ins Spiel. Und als Tim Gruber das Ei wenige Sekunden vor Abpfiff in der Endzone fing, war die Überraschung perfekt. Somit gewannen die Amberg Mad Bulldogs ein intensives Spiel bei starken Ansbach Grizzlies mit 30:24.Am Sonntag, 27. Mai kommt es zum Oberpfälzer Derby und Topspiel der Landesliga gegen die Weiden Vikings im Stadion am Schanzl. Kick-off ist um 15 Uhr. Einlass ab 14 Uhr.