Mit einem dritten Platz kehrte Andrej Merzliakov vom BC Amberg von der Deutschen Meisterschaft (Elite) der Männer aus Lübeck heim und verhalf der bayerischen Box-Auswahl damit zu einem von zwei dritten Plätzen. Es wurden ferner ein Titel und ein Vizetitel für den BABV geholt. Der 21-Jährige traf in der Vorrunde auf den Vertreter aus Baden-Württemberg. Daniel Kornmeier stand von Beginn an auf verlorenem Posten. In der zweiten Runde musste der mehrfache baden-württembergische Meister sich auf die Bretter schicken lassen. Von da an kämpfte er gegen einen vorzeitigen Abbruch und unterlag mit 5:0.

Im Viertelfinale kam es zum Aufeinandertreffen mit Manuel Jorde, einem alten Bekannten. Nicht zuletzt, weil Merzliakov die letzten beiden Bundesligasaisons für Chemnitz an den Start ging, dem Heimatverein Jordes. Erst im September konnte Merzliakov beim 26. Internationalen Chemnitzer Boxturnier den Sachsen in die Schranken verweisen. So auch in Lübeck. Die drei Runden waren keine echte Herausforderung für den Fitnesskaufmann und die 5:0 Punkte gingen an die bayrische Ecke.Im Halbfinale wartete Artur Beck-Ohanyan (Bremen), der ehemals jüngste deutschen Jugendmeister und U-21-Meister von 2016. Abgesehen von den besseren Rahmenbedingungen, die für Beck-Ohanyan sprachen, kann er auf keinen geringeren Trainer als auf Michael Timm verweisen. Michael Timm führte schon bei Universum Box Promotion Jürgen Brähmer, Ina Menzer, Felix Sturm, Luan Krasniqi, Ruslan Chagaev und noch einige mehr zu Europa- und Weltmeisterschaftstiteln. Jetzt ist er Leiter des Bundesstützpunkts in Schwerin und außerdem Cheftrainer des Bundesligavereins Traktor Schwerin. So war der Sieg Beck-Ohanyans auch der Gunst geschuldet, dass die Punktrichter ihr Nationalkadermitglied nicht den Weg zum Finale verbauen wollten. In der ersten und dritten Runde setzte Merzliakov die deutlicheren Akzente und klareren Treffer, aber der Amberger wurde mit 0:5 Punkten zum Verlierer erklärt. Um die Punktrichterentscheidung zu zementieren, kürte man Beck-Ohanyan noch zum besten Kämpfer aus einem 100-köpfigen Teilnehmerfeld.