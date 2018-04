Die Playoffs im Boxen zwischen dem Meister der Südstaffel der ersten Bundesliga (Nordhäuser SV) und dem Meister der Nordstaffel (BC Hannover-Seelze) fanden am vergangenen Samstag im thüringischen Nordhausen statt. Mit dabei für den niedersächsischen Club der Amberger Andrej Merzliakov mit seinem Trainer Ruslan Schönfeld.

In diesem Duell der Staffelsieger der vergangenen Saison bekam Merzliakov Deutschlands Nummer eins im Mittelgewicht (Amateurbereich) vor die Brust gesetzt: Silvio Schierle, der Bronzemedaillengewinner der U22 von Târgu Jiu (Rumänien), nahm auch schon im vergangenen Jahr an der EM in Charkov (unter den besten acht) und letzten Herbst an der AIBA Worldchampionship in Hamburg (im Achtelfinale ausgeschieden) teil. Allerdings trainiert der Saalfeldener nahezu unter Profibedingungen. Als Mitglied der Sportförderkompanie der Bundeswehr und des Leistungszentrums Frankfurt/Oder stehen ihm optimale Bedingungen zur Verfügung. Von diesem Rundumservice, unter anderem dreimal täglich Trainingseinheiten in gepflegtem Stützpunktambiente, kann Merzliakov nur träumen. Sein Trainingsumfeld dagegen erinnert an das eines Rocky Balboa.Dass dieses Umfeld aber nicht allein ausschlaggebend ist, sondern ein guter Trainer, der aus einem leistungswilligen Rohdiamanten einen Edelstein schleifen kann, konnten am Samstag in der Wiedigsburghalle mehr als 1200 Zuschauer bewundern. Der Knaller des Abends mit der besten Leistung des Abends, so der Cheftrainer des BC Hannover-Seelze, ließ Merzliakov alles gelingen, was er mit Trainer Ruslan Schönfeld gezielt geübt hatte. Traumhafte Kombinationen, Leberhaken und eine spitzenmäßige Kondition ließen Schierle zweimal den Boden aufsuchen. Kräftemäßig weit unterlegen, suchte er sein Heil zunehmend in unsauberen Aktionen. Ein Cut am Auge erschwerte jegliche Handlung. Ein klarer Punktsieg des Ambergers, der zum 13:10-Erfolg seines Vereins beitrug.Wie übrigens auch die beiden anderen bayrischen Staffelmitglieder des BSK Hannover-Seelze, Magomed Schachidov (Weltergewicht) und Raman Sharafa (Bantamgewicht). Als weitere Anerkennung der Arbeit, die im BC Amberg erbracht wird, lud man Artur Schönfeld und Kirill Burbach ein, die beim Rückkampf nächsten Samstag Vorkämpfe bestreiten werden. Nicht dabei sein wird Silvio Schierle, der seine Verletzung auskurieren muss.