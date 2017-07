Drei Erfolge in drei Wochen konnte Andrej Merzliakov für den BC Amberg einfahren. Und dies sogar, ohne bayrischen Grund und Boden zu verlassen. Der BC Landau richtetete in Reisbach im Rahmen eines Volksfestes einen Vergleichskampf gegen London Islington aus. Man bat zur Besetzung der Mittelgewichtsklasse den Amberger um Mithilfe.

Es wartete ein hochkarätiger Gegner. Anders Eggan, gebürtiger Norweger und mehrfacher norwegischer Meister, wechselte nach London, um seine Karriere voranzutreiben. Die ersten beiden Runden versuchte Eggan noch die Entscheidung durch einen unschönen Kampfstil zu seinen Gunsten herbeizuzwingen. Merzliakov, physisch und technisch wie immer top, bot gut Paroli.In der dritten Runde ließen die Kräfte des Norwegers nach und Merzliakov boxte ihn aus der Distanz aus. Nicht nur die 1800 Zuschauer waren von dem Kampf angetan, auch der Ehrengast, Henry Maske, wertete Merzliakovs Leistung als die beste des Tages. Am darauffolgenden Wochenende baten die Kickers Würzburg um Verstärkung. Sie hatten sich die Auswahl von Holland Süd eingeladen. Auch hier fand das Kiliani Boxen im Rahmen einer Dult vor tausend Zuschauern statt. Vlad Jaskul, lettischer Meister 2014 und 2015 und EM-Teilnehmer, boxt inzwischen für die Niederlande. Mit sechs Kilo Gewicht mehr, über 130 Kämpfe mehr Erfahrung und vier Jahre älter als der Amberger, wartete ein richtiger Brocken auf Merzliakov.Jaskul ging auch gleich sehr aggressiv, aber immer sauber, zu Werke. Es gelang ihm sogar Merzliakov einen Cut beizubringen. Nach Abwehr dieser Sturm- und Drangphase zeigte der Vilsstädter seine Kombinationen. Einem linken Haken zum Kopf folgten zwei Seitwärtshaken. Von diesen Treffern erholte Jaskul sich nicht und Merzliakov beendete den Kampf mit einem technischen K.O.Anschließend verstärkte Merzliakov die Weißenburger in ihrem Vergleichskampf gegen Landshut. Wieder wartete ein schwererer Gegner auf ihn. Alfa Gani besetzte die Halbschwer-Gewichtsklasse. Für den 21-Jährigen, wie immer bestens betreut von seinem Trainer Ruslan Schönfeld, kein Problem. Schon in der ersten Runde brachte er Gani so unter Druck, dass er eine ordentliche Gerade zum Kinn nehmen musste. Es folgten weitere Kombinationen und Gani musste zweimal angezählt werden. In der zweiten Runde setzte ein Leberhaken Merzliakovs den Schlusspunkt. Der Kampf wurde nochmal nach kurzer Unterbrechung freigegeben, aber dann doch vom Ringrichter abgebrochen und mit einem technischen K.O. zu Gunsten Merzliakovs gewertet.