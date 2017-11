Olympia-Teilnehmerin Anja Scherl aus Ursensollen feiert in Valencia nach 15-monatiger Marathon-Pause als Fünfte ein beeindruckendes Comeback - mit der zweitschnellsten Zeit ihrer Karriere.

Mit 2:28:54 Stunden meldete Anja Scherl, die für die LG Telis Finanz Regensburg startet, Ansprüche auf einen EM-Startplatz in Berlin an. Und damit spitzt sich der Kampf um die Marathon-Tickets für die Heim-Europameisterschaft in Berlin (6. bis 12. August 2018) schon jetzt zu.Mit Scherl hat die vierte deutsche Läuferin seit Beginn des Nominierungszeitraums am 1. August die Norm von 2:32 Stunden unterboten. Nur drei Marathon-Läuferinnen können für die EM nominiert werden, darüber hinaus gibt es drei weitere Startplätze für das Europacup-Team - mit einer Norm von 2:35 Stunden, die nunmehr sieben Läuferinnen in der Tasche haben, darunter Franzi Reng (2:34:57) eine weitere Läuferin der LG Telis Finanz. "Hinten raus wurde es hart, aber es war knapp unter 2:29", erklärt Marco Scherl, Ehemann und Trainer der Regensburger Läuferin nach dem Zieleinlauf. Die Olympiateilnehmerin von 2016 war ohne Tempomacher angereist und die Marschroute der alle im Bereich von 2:27 Stunden geschätzten Afrikanerinnen mitgelaufen, angesichts der schwierigen Vorbereitungsphase mit einer zweimaligen Verschiebung des Herbststarts ein mutiges Unterfangen, das sich am Ende aber voll auszahlte. Nun liegt sie hinter Katharina Heinig - als deutsche Meisterin 2017 trotz etwas schwächerer Zeit bereits gesetzt - und Anna Hahner (2:28:32) an dritter Stelle der derzeitigen Setzliste für die EM in Berlin.Mit Sabrina Mockenhaupt und Lisa Hahner müssen noch zwei Läuferinnen, die schon mal unter 2:30 Stunden gelaufen sind, im Frühjahr 2018 nachlegen. Für die derzeit beste Deutsche, Fate Tola Geleto (2:25:14) - innerhalb des deutschen Nominierungszeitraumes aber bisher nur eine 2:30:12 gelaufen - könnte es dann eng werden, wenn eine der drei Jungen, Fabienne Amrhein, Laura Hottenrott oder Franzi Reng, bei den deutschen Meisterschaften am 29. April in Düsseldorf Meisterin wird und unter der A-Norm von 2:32:00 Stunden bleibt."Abwarten und Tee trinken, kann ich zu Anjas Position nur sagen. Im schlimmsten Fall muss sie einfach noch einmal in Düsseldorf ran, sollten wirklich bis dorthin alle fünf Unter-30-Minuten-Kandidatinnen vor ihr liegen," erklärt LG-Teamchef Kurt Ring die Ausgangslage.