Marathonläuferin Anja Scherl hat nur zehn Wochen nach ihrem Marathon in Valencia die nächste starke Zeit auf die Straße gebracht und im internationalen Feld von Osaka/Japan als Vierte überzeugt. Mit 1:13:32 Stunden erfüllte sie zunächst bei der Halbmarathon-Marke den vom Deutschen Leichtathletik-Verband für 2018 geforderten Leistungsnachweis, um dann in einem "gebremsten" zweiten Marathonteil auch noch Vierte im stark besetzten Feld mit einer weiteren Zeit unter 2:30 Stunden in genau 2:29:29 Stunden zu werden.

Die für Telis Finanz Regensburg startende Ursensollenerin wollte in Osaka eigentlich nur weitere internationale Erfahrungen sammeln. Eine Marathon-Belastung nur zehn Wochen nach ihrem Auftritt in Valencia (Spanien; 2:28:54) im November 2017 als gewagtes Unternehmen war ihr durchaus bewusst Im Idealfall die letzten Kriterien über die Halbmarathon-Distanz für die Voraussetzung einer Nominierung für den EM-Marathon in Berlin (12. August) abzuhaken, war das eigentliche Ziel.Damit die Zeit auch anerkannt wird, müssen allerdings auch die vollen 42,195 km beendet werden. Auch das gelang perfekt. Scherl überzeugte am Sonntag in 2:29:29 Stunden als beste Nicht-Japanerin auf Platz vier. "Damit habe ich nicht gerechnet", zeigte sich die 31-Jährige selbst überrascht. "Ich bin super happy" Anja Scherl hat damit nun bereits zweimal die EM-Norm (2:32) unterboten. In 1:13:32 Stunden blieb sie zudem an der Halbmarathon-Marke unter dem Richtwert, der 2018 noch als Leistungsnachweis (1:14:30) für die EM-Nominierung gefordert war. Der Sieg im reinen Frauen-Rennen ging in starken 2:22:44 Stunden an die Japanerin Mizuki Matsuda.