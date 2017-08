Es bleibt dabei: Die Abwehr des ASV Haselmühl ist nicht zu knacken. Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga Süd versucht es der TSV Königstein - vergeblich. Der TSV Eslarn holt im vierten Versuch den ersten Punkt, der FC Edelsfeld bejubelt den ersten Saisonsieg.

Vier Spiele, vier Siege, 5:0 Tore - der ASV Haselmühl ist weiterhin das Maß aller Dinge in der Kreisliga Süd. Hinter der einzigen noch verlustfreien Mannschaft rangieren mit zwei Punkten weniger der 1. FC Rieden, Absteiger FV Vilseck und der SC Luhe-Wildenau.TuS Rosenberg 4:0 (1:0) SV FreudenbergTore: 1:0 (9.) Christoph Bäumler, 2:0 (51.) Marco Utz, 3:0/4:0 (61./66.) Christoph Bäumler - SR: Adrian Kohn (FC Amberg) - Zuschauer: 75(kok) Den besseren Start hatten die Rosenberger: Christoph Bäumler brachte die Elf von Trainer Rainer Summerer nach einem wunderschönen Spielzug in der 9. Minute in Führung. Der SV Freudenberg musste den frühen Rückstand erst einmal verdauen und versuchte, wieder ins Spiel zu finden. Viele Chancen konnte er sich jedoch nicht erspielen und tat sich sichtlich schwer. Die Rosenberger jedoch kamen in der ersten Hälfte durch schöne Spielzüge immer wieder gefährlich vor das Gästetor, ließen ihre Möglichkeiten aber ungenutzt. Nach der Pause spielte die Heimelf weiter munter nach vorne und setzte wieder früh ein Ausrufezeichen: Nach einem langen Ball aus der Defensive war Marco Utz zur Stelle und markierte den wichtigen zweiten Treffer (51.). Der Bann war gebrochen, die beiden weiteren Treffer durch Christoph Bäumler waren eine Klasse für sich. Die Gäste versuchten noch einmal alles, der Anschlusstreffer gelang ihnen aber nicht.SV 08 Auerbach 1:2 (1:1) 1. FC RiedenTore: 0:1 (6.) Eigentor, 1:1 (35.) Tobias Altmann, 1:2 (76.) Tobias Eichenseer - SR: Matthias Zahn (SV Hahnbach) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (90.+2) Manuel Trenz (Auerbach)(sht) Die Riedener waren vom Anstoß weg hellwach und gingen bereits in der 6. Minute durch ein Eigentor der Auerbacher in Führung. Nach einer scharfen Hereingabe in den Strafraum landete der Ball nach einem verunglückten Abwehrversuch im Auerbacher Kasten. In der Folge kontrollierten die Gäste das Spiel, Auerbach mussten die ein oder andere brenzlige Situation überstehen. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Hausherren jedoch stärker. In der 35. Minute brachte Lindner einen abgewehrten Ball per Kopf wieder in den Strafraum und Altmann erzielte aus zwölf Metern den 1:1-Ausgleich. Auch nach der Pause war die Partie umkämpft. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Gäste immer stärker. In der 76. Minute dann die Entscheidung: Einen Querpass in die Mitte nutzte Tobias Eichenseer am zweiten Pfosten zum 1:2.SSV Paulsdorf 0:2 (0:0) FV VilseckTore: 0:1 (52.) Stefan Liermann, 0:2 (79.) Raphael Schenk - SR: Andreas Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 128 - Gelb-Rot: (69.) Michael Geiger (Paulsdorf), wiederholtes Foulspiel(tbe) Keine Punkte für den SSV Paulsdorf trotz guter Leistung auch in Unterzahl. Zunächst war es ein temporeiches und weitgehend ausgeglichenes Spiel, klare Torchancen blieben aber aus. Das hohe Tempo der Anfangsphase sorgte ab der 30. Minute auf beiden Seiten für viele Fehlpässe im Mittelfeld, jedoch standen beide Abwehrreihen sicher. Nach der Pause starteten die Vilsecker deutlich offensiver und gingen nach einer Druckphase in der 52. Minute verdient in Führung. Der SSV Paulsdorf ließ sich davon nicht schocken, machte jetzt Druck und hatte innerhalb kürzester Zeit zwei gute Chancen, im Zentrum fehlten den Abnehmern lediglich Zentimeter. Das Spiel wurde nun deutlich härter, was der freizügigen Art des Schiedsrichters in der ersten Hälfte zuzuschreiben war, nach der Pause gab es neun Gelbe Karten und in der 70. Minute Gelb-Rot für den Paulsdorfer Michael Geiger. Wer dachte, in Überzahl würde es ein leichtes Spiel für den FV Vilseck werden, täuschte sich. Denn auch mit einem Mann weniger kämpfte die Binner-Elf und kam zu ihren klarsten Chancen im Spiel. So ergaben sich für den FV Vilseck Räume zum Kontern. Ein schneller Spielzug über die rechte Seite sorgte in der 79. Minute für das 0:2. Der SSV Paulsdorf hatte in der Folge die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, letztlich blieb es bei der 0:2-Niederlage.FC Edelsfeld 3:1 (1:0) DJK UtzenhofenTore: 1:0 (31.) Patrick Dehling, 1:1 (55.) Michal Vanous, 2:1 (82.) Patrick Dehling, 3:1 (84.) Simon Ströhl - SR: Erkan Gögebakan (Nürnberg) - Zuschauer: 190(brn) Eine äußerst couragierte Leistung und ein überragender Patrick Dehling brachten dem FC Edelsfeld die ersehnten ersten Punkte der noch jungen Saison. Die Anfangsminuten bestimmten die Gäste und in der 8. Minute brannte es bereits lichterloh im Edelsfelder Strafraum, doch mit viel Glück wurde der Rückstand verhindert. Nach diesem Weckruf nahm nun auch der FCE Fahrt auf und kam zu Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde fiel endlich die verdiente Führung, als Patrick Dehling nach einer Glanzparade des Utzenhofeners Torhüters goldrichtig stand und den Nachschuss in die Maschen setzte. Als kurz nach Wiederanpfiff eine Freistoßflanke von Michal Vanous an Freund und Feind vorbei den Weg ins Tor fand, schien die Heimelf kurzzeitig den Faden zu verlieren. Doch nach einer kurzen Verschnaufpause besann sie sich wieder auf das Angriffsspiel und setzte die DJK massiv unter Druck. Doch es dauerte bis zur 82. Minute, ehe Patrick Dehling den Edelsfelder Anhang erneut jubeln ließ. Als nur zwei Minuten später Simon Ströhl das 3:1 markierte, war die Partie entschieden.TSV Königstein 0:1 (0:1) ASV HaselmühlTor: 0:1 (9.) Joel Lichtenfeld - Zuschauer: 150(jsb) Gleich mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung: Den ersten Versuch konnten die Königsteiner noch abwehren, gegen den Nachschuss von Joel Lichtenfeld waren sie aber machtlos. In der Folge versuchten die Königsteiner Druck aufzubauen und erspielten sich mehrere Halbchancen. Die beste Möglichkeit hatte Johannes Rupprecht, sein Kopfball landete jedoch knapp neben dem Pfosten. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Die Gastgeber waren bemüht, hatten viel vom Spiel, ließen jedoch den letzten Willen vermissen. Haselmühl beschränkte sich darauf, die Führung zu verteidigen, echte Torchancen hatte der ASV keine mehr zu verzeichnen. Vor dem Gästetor wurde es auch nur in der Schlussphase nochmal gefährlich, als Torwart Stiegler zweimal glänzend gegen Schornbaum und Hering parierte.SV Schmidmühlen 0:2 (0:2) SC Luhe-WildenauTore: 0:1 (14., Foulelfmeter) Jan Broz, 0:2 (23.) Benjamin Urban - SR: Robert Kleffmann (SV Wenzenbach) - Zuschauer: 120(fop) Verdient entführten die Gäste die drei Zähler aus Schmidmühlen. Der Gastgeber war bestens eingestellt und legte fulminant los. In den ersten zehn Minuten konnte sich Luhe-Wildenau kaum aus der eigenen Hälfte befreien und der SVS hätte durch Peter Baumers Schuss in der 12. Minute in Führung gehen können. Doch dann die erste spielentscheidende Szene: Am Rand des Strafraums bremste Alexander Göth einen Gästespieler unsanft und der hervorragend leitende Schiedsrichter Robert Kleffmann entschied auf Elfmeter. Diesen vollstreckte Jan Broz souverän (14.). Schmidmühlen war weiter bemüht, kassierte aber nach einem Konter in der 23. Minute das 0:2 durch Benjamin Urban. Nur eine Minute später traf der Schmidmühlener Pascal Zurbriggen den Pfosten. Ab diesem Zeitpunkt kontrollierte der Gast Ball und Gegner. Auch in der zweiten Hälfte war der SVS keinesfalls chancenlos, aber Luhe-Wildenau meist dem dritten Treffer näher als der SVS dem Anschlusstor. Das Spiel hätte vielleicht noch kippen können, wenn nach dem Schuss von Swen Sobiella (60.), oder nach der Großchance durch Daniel Liebchen (76.) das 1:2 gelungen wäre. So aber blieb es beim 0:2.Germania Amberg 0:0 TSV EslarnSR: Felix Böck - Zuschauer: 90(tne) Für beide Mannschaften war es ein wichtiges Spiel, da beide noch ohne Sieg waren. Dementsprechend nervös gingen sie in die Partie. Die Germanen hatten zu Beginn eine Chance durch Kapitän Florian Danzer, der diese nicht verwerten konnte. Danach parierte der Amberger Schlussmann Schneider stark gegen einen Kopfball aus kurzer Distanz. In der zweiten Hälfte gab es noch Chancen auf beiden Seiten. Bastian Walenteks Volleyschuss aus 20 Metern ging knapp vorbei und die Gäste aus Eslarn scheiterten am Aluminium. Es blieb dann bei einer gerechten Punkteteilung.