Der ASV Haselmühl ist nach dem dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga Süd die einzige Mannschaft ohne Punktverlust. Das andere Extrem erleben der TSV Königstein, FC Edelsfeld und TSV Eslarn. Bis kurz vor Schluss hofft der TuS Rosenberg auf die große Überraschung.

Der Aufsteiger führte bei Absteiger FV Vilseck bereits mit 2:0, musste sich letztlich aber mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Im Spitzenspiel besiegte der ASV Haselmühl den bis dahin ebenfalls noch unbezwungenen SV 08 Auerbach, blieb auch im dritten Spiel ohne Gegentreffer und kletterte mit dem 2:0-Erfolg auf den ersten Platz. Ihre ersten Saisonsiege feierten die DJK Utzenhofen (2:1 gegen Germania Amberg) und der SV Freudenberg (3:1 gegen TSV Königstein).ASV Haselmühl 2:0 (1:0) SV 08 AuerbachTore: 1:0 (40.) Matthias Meier, 2:0 (89.) Markus Barth - SR: Christian Struppek (Vilseck) - Zuschauer: 100(pme) Die erste Spielhälfte fand größtenteils im Mittelfeld statt, akute Torraumszenen gab es nur wenige. Die ersatzgeschwächte ASV-Elf spielte clever und ließ keine größeren Aktionen der Auerbacher zu. Bis zum Führungstreffer der Haselmühler gab es keine einzige nennenswerte Torchance auf beiden Seiten. Diesen erzielte nach einer Kopfballvorlage Matthias Meier mit einem Volleyschuss. Wer erwartet hatte, dass die Auerbacher in der zweiten Hälfte kommen würden, wurde enttäuscht. Die Eckl-Elf bestimmte das Spielgeschehen und somit war der 2:0-Siegtreffer durch Markus Barth, nach schöner Vorarbeit von Mario Micko, verdient.DJK Utzenhofen 2:1 (2:1) Germania AmbergTore: 1:0 (6.) Michael Dietl, 2:0 (32.) Eigentor, 2:1 (34.) Florian Danzer - SR: Abieba Kenny (KSD Hajduk Nürnberg) - Zuschauer: 95 - Rot: (75.) Manuel Scharl (Germania) - Gelb-Rot: (78.) Fabian Vitzthum (Germania), (90.+2) Mario Augsberger (Utzenhofen)(aun) Die Gäste hatten in der ersten Hälfte Partie wenig Zugriff auf das Spiel. Die aus der (Personal-)Not zusammengestellte Utzenhofener Mannschaft zeigte von Beginn an eine enorm hohe Laufbereitschaft und Spielfreude - und gefiel in den ersten 30 Minuten durch gekonntes Passspiel. So entstand auch das 1:0 durch eine Flanke, DJK-Abwehrspieler Michael Dietl stieg am höchsten und erzielte per Kopf das 1:0 (6.). Der SC Germania erholte sich schnell von diesem Schock und versuchte sich Torchancen zu erarbeiten, was die DJK zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht zuließ. In dieser Drangphase hatten die Utzenhofener Glück: In der 32. Minute herrschte nach einer Flanke im Gästestrafraum Verwirrung, und Fabian Vitzthum half den Gastgeber mit einem Eigentor zum 2:0. In der 34. Minute gelang den Gästen nach einem Abspielfehler der DJK, der Anschlusstreffer durch Florian Danzer.Der Gegentreffer weckte die Gäste und hemmte offenbar die Hausherren, nur drei Minuten später fast der Ausgleich, DJK-Torwart Staudigl konnte den Ball nicht festhalten, aber die Gäste vergaben die Möglichkeit. Lebhafter wurde die Partie nun im zweiten Abschnitt, Utzenhofen konnte aber nicht mehr an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. Die Gangart wurde härter und der souverän leitende Schiedsrichter Abieba Kenny musste zehn Gelbe Karten zücken. Rot gab es in der 75. Minute für den Amberger Manuel Scharl wegen Unsportlichkeit, in der 78. Minute Gelb-Rot für seinen Mannschaftskollegen Fabian Vitztum wegen wiederholten Foulspiels und ebenfalls Gelb-Rot für den Utzenhofener Mario Augsberger kurz vor Schluss wegen Zeitspiels. Aufgrund der besseren Spielanlage gewann die DJK Utzenhofen nicht unverdient.1. FC Rieden 3:1 (1:0) FC EdelsfeldTore: 1:0 (38.) Daniel Grabinger, 1:1 (68.) Rüdiger Reiche, 2:1 (73.) Daniel Humml, 3:1 (86.) Daniel Humml - SR: Markus Ferstl (TV Parsberg) - Zuschauer: 150(riw) In der ersten halben Stunde agierten beide Teams engagiert, aber nach vielen Ballverlusten nicht gerade zwingend. Bei Ballbesitz des FCR zog sich der Gast in die eigene Hälfte zurück. Rieden fand zunächst nicht die Lücke, um zum Erfolg zu kommen. Edelsfelds Torwart Bernd Fischer tauchte in der 39. Minute blitzschnell ab und wehrte einen platzierten Schuss von Hirteis ab. Eine Minute später war er gegen einen wuchtigen Kopfball von Daniel Grabinger machtlos, Daniel Humml hatte zuvor einen Freistoß in den Strafraum gezirkelt. Edelsfelds Rückkehrer Rüdiger Reiche - bis dahin auffälligster Spieler des Gastes - markierte in der 68. den Ausgleich. Kurz darauf startete Tobias Eichenseer mit dem Ball Richtung Strafraum und wurde kurz davor zu Fall gebracht. Der von Pascal Hirteis gefährlich getretene Freistoß wurde knapp neben das Tor abgefälscht. In der gleichen Minute wurde Rieden nochmals ein Freistoß zugesprochen, den Daniel Humml verwandelte. Wiederum Daniel Humml tanzte kurz vor Schluss an der Strafraumgrenze seine Gegenspieler aus, sein genau getimter Schuss schlug neben dem linken Pfosten zum verdienten Endstand im Tor ein. Rüdiger Reiche kam in der Nachspielzeit noch unbedrängt zu einem Kopfball, den er jedoch neben das Gehäuse setzte. Der Sieg der Riedener geht aufgrund der klarer herausgespielten Chancen in Ordnung.SV Freudenberg 3:1 (2:1) TSV KönigsteinTore: 1:0 (19.) Ferdinand Peter, 2:0 (24.) Maximilian Reindl, 2:1 (40.) Benedikt Ertl, 3:1 (55.) Maximilian Reindl - SR: Timmy Schlesinger (SV Altenstadt/Voh.) - Zuschauer: 80(koa) Der SV Freudenberg hat die ersten drei Punkte auf dem Konto. Dies war nicht unbedingt zu erwarten, ging er doch mit etlichen Personalsorgen in die Partie. Was aber die Roth-Truppe ablieferte, war über weite Strecken des Spiels aller Ehren wert. Von Beginn an setzte der SV den Gegner unter Druck und erarbeitete sich einige Möglichkeiten. Die logische Folge war die 2:0-Führung durch den starken Ferdinand Peter (19.) und Maximilian Reindl (24.). Der Anschlusstreffer der Gäste durch Benedikt Ertl (40.) brachte wieder Spannung ins Spiel. Als nach dem Wechsel wiederum Ertl den Ball aus aussichtsreicher Position neben das Tor setzte, stand die Partie kurzzeitig auf der Kippe. SV-Torjäger Reindl sorgte mit seinem zweiten Treffer aber wieder für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Der TSV Königstein gab sich nie auf, wurde aber nicht mehr gefährlich, um die Partie noch zu kippen. Bei Freudenberg bot Lukas Hirsch eine bärenstarke Vorstellung und bereitete alle drei Treffer überlegt vor. Endlich konnte sich die Elf um Kapitän Gerhard Schießlbauer für ihren enormen Einsatzwillen belohnen und schaffte den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle.SC Luhe-Wildenau 3:1 (3:0) SSV PaulsdorfTore: 1:0/2:0 (14., Foulelfmeter/20.) Ludwig Tannhäuser, 3:0 (43.) Benjamin Urban, 3:1 (78.) Christian Schreier - SR: Bernd Hofmann (TuS Schnaittenbach) - Zuschauer: 120Dank einer deutlichen Dominanz in der ersten Hälfte gewann der SC Luhe-Wildenau gegen den SSV Paulsdorf, gab das richtige Zeichen nach dem schwachen 0:0 gegen Rosenberg und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz vier. Zu Beginn hatten allerdings die Gäste die Chance zur Führung, scheiterten aber an Torhüter Ruppert. Danach übernahm der SC das Kommando. In der 8. Minute hatte Sebastian Urban mit einem Schuss aus 14 Metern die Führung auf dem Fuß, zielte aber daneben. In der 14. Minute brachte Tannhäuser die Heimelf dann per Strafstoß in Führung. Vorausgegangen war ein Foulspiel an Argauer. Sechs Minuten später war es erneut Tannhäuser, der nach einem schönen Angriff vor SSV-Torhüter Heldmann auftauchte und im Nachschuss zum 2:0 traf. In den nächsten zehn Minuten hatte der SC dann drei gute Möglichkeiten, aber kein Schussglück. In der 42. Minute dann der erste Aufreger der Partie. Geiger foulte als letzter Mann Igl im Laufduell, wurde aber nur mit Gelb verwarnt. Den fälligen Freistoß verwandelte Benjamin Urban sehenswert ins obere rechte Eck.Die Halbzeit sorgte für einen Bruch im Spiel der Heimelf. Gegen verbesserte Paulsdorfer kam die SC-Abwehr mehrmals in Bedrängnis. In der 78. Minute wurde der SSV durch den Treffer von Christian Schreier belohnt. In der 86. Minute hatte Geiger dann das 2:3 für Paulsdorf auf den Fuß, zielte jedoch zu hoch.TSV Eslarn 2:3 (0:1) SV SchmidmühlenTore: 0:1 (42.) Daniel Liebchen, 1:1/2:1 (60./62.) Daniel Bäumler, 2:2 (65.) Pascal Zurbriggen, 2:3 (79.) Daniel Liebchen - SR: Sebastian Seidl (Störnstein) - Zuschauer: 100Letztlich etwas glücklich gewannen die Gäste aus Schmidmühlen - auch weil die Eslarner zahlreiche Chancen fahrlässig vergaben. Nach zehn Minuten scheiterte Graf mit einem Freistoß an TSV-Schlussmann Liebl. Direkt im Gegenzug setzte Bäumler den Ball knapp über das Schmidmühlener Gehäuse. Schnelle Richtungswechsel zogen sich wie ein roter Faden durch dieses Spiel: In der 32. Minute vergab der TSV eine gute Gelegenheit. In der 38. Minute Möglichkeit für Schmidmühlen: Hunsperger klärte. Nach 42 Minuten schoss der SVS zur 1:0-Führung durch Liebchen ein. So rasant wie es aufhörte, ging es im zweiten Durchgang weiter: In Minute 47 setzte der SVS nach einem Freistoßtrick den Ball an den Pfosten. In der 60. Minute jubelte Eslarn: Bäumler traf zum Ausgleich auf Vorlage von Zankl, nachdem er zuvor noch die Latte getroffen hatte. Zwei Minuten später war es wieder Bäumler, der mit einem satten Schuss vom Sechzehner die 2:1-Führung besorgte. Doch schon in der 66. Minute konterte Schmidmühlen den TSV aus und erzielte das 2:2. In der 72. Minute traf Like gleich doppelt den gegnerischen Pfosten. Zehn Minuten vor dem Ende fiel der Siegtreffer durch Zurbriggen per Abstauber nach einem Freistoß.FV Vilseck 2:2 (0:1) TuS RosenbergTore: 0:1 (11.) Patrick Wölfel, 0:2 (47., Foulelfmeter) Pascal Behringer, 1:2/2:2 (65./84., Foulelfmeter) Stefan Liermann - SR: Johannes Zintl (TSV Reuth) - Zuschauer: 190(mc) Einen überaus glücklichen Punkt ergatterten sich die Hausherren gegen den Aufsteiger aus Rosenberg. Allerdings war auch die Leistung der Gastgeber über eine Stunde lang unterirdisch und die Gäste konnten in dieser Zeit schalten und walten wie sie wollten. Sie vergaßen aber rechtzeitig den Sack zu zumachen, denn sie hätten schon zur Pause weitaus höher als nur mit 1:0 führen können. Auf Vilsecker Seite hatte in den ersten 45. Minuten nur Raphael Schenker eine Möglichkeit, als er allein auf Gästetorhüter Sebastian Moser zulief, aber scheiterte. Nach der Pause foulte Michael Weizer Pascal Behringer im Strafraum, der Gefoulte selbst verwandelte den Elfmeter zum 0:2. Dann hatte Stefan Liermann die Möglichkeit zu verkürzen, schob aber dem Rosenberger Schlussmann den Ball in die Arme. Kurz darauf nahm er eine Flanke von Benedikt Herbrich direkt und versenkte sie im Kasten. Fünf Minuten vor dem Ende wurden dem eingewechselten Tobias Graßler im Strafraum die Beine weggezogen, und Stefan Liermann vollstreckte den Elfmeter sicher zum Ausgleich. Die schönste Szene des Spiels dann kurz vor Schluss. Schiedsrichter Zintl wollte den kurz vorher eingewechselten Rosenberger Marco Utz mit Gelb-Rot vom Feld schicken, doch nach Zureden durch den Gefoulten Daniel Dietrich nahm er seine Entscheidung zurück.